I pronostici di martedì 28 ottobre: Serie A, Serie B, Coppa di Germania e non solo

I pronostici di martedì 28 ottobre, iniziano i turni infrasettimanali di Serie A e Serie B, in campo anche la Coppa di Germania

Serie A e Serie B senza soste. Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale con Lecce-Napoli e Atalanta-Milan per la Serie A e ben sei partite per la cadetteria tra le quali spicca la sfida tra Palermo e Monza. I campioni d’Italia in carica risorti nella sfida contro l’Inter in cui hanno però perso per infortunio De Bruyne dovrebbero avere la meglio sulla squadra di Di Francesco, tra le principali candidate alla retrocessione.

Grande equilibrio nella partita tra Atalanta e Milan: gli orobici con Juric in panchina sono decisamente meno spettacolari, ma restano comunque l’unica squadra imbattuta in Serie A, mentre i rossoneri hanno qualche sicurezza in meno dopo il pareggio col Pisa.

I pronostici sulle altre partite

In una settimana senza competizioni internazionali, in Germania a prendersi la scena è la coppa nazionale. Tra i club impegnati nel secondo turno c’è pure il Lipsia, attualmente seconda forza della Bundesliga. I Roten Bullen, senza Europa di mezzo, al momento sembrano gli unici a poter insidiare – si fa per dire – l’irresistibile Bayern Monaco.

Il big match è però quello che mette subito due fronte due squadre che partecipano alla Champions League, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund: spettacolo assicurato tra due squadre che segnano con regolarità ma che non riescono a trovare – seppure con le debite differenze – solidità in difesa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Atalanta-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

NAPOLI (in Lecce-Napoli, Serie A, ore 18:30)

(in Lecce-Napoli, ore 18:30) LIPSIA (in Energie Cottbus-Lipsia, Coppa di Germania, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heidenheim-Amburgo , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 St. Pauli-Hoffenheim , Coppa di Germania, ore 20:45

, Coppa di Germania, ore 20:45 Borussia Moenchengladbach-Karlsruher, Coppa di Germania, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund , Coppa di Germania, ore 18:30

, Coppa di Germania, ore 18:30 Palermo-Monza , Serie B, ore 20:30

, Serie B, ore 20:30 Pescara-Avellino, Serie B, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 24.37 GOLDBET ; 23.57 SNAI; 24.37 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Atalanta-Milan, Serie A, ore 20:45

