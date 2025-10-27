Pronostico Reggiana-Modena: l’imbattibilità si allunga

Reggiana-Modena è una partita valida per la decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo nove giornate c’è una squadra ancora imbattuta in Serie B ed è il Modena capolista. I Canarini fanno sul serio e, venerdì scorso, grazie al successo sull’Empoli (2-1), hanno consolidato la vetta attuando una prima mini-fuga: sono quattro, adesso, i punti di vantaggio sulle seconde, mentre il Palermo terzo, sconfitto nella trasferta di Catanzaro, è scivolato a -5.

Un gran momento, insomma, per la squadra di Andrea Sottil, tecnico che punta a togliersi delle soddisfazioni dopo qualche esperienza infelice. Il grosso dei punti i gialli li hanno ottenuti tra le mura amiche: quattro vittorie e un pareggio al “Braglia”, nonché 10 gol segnati (miglior attacco casalingo) e soltanto tre subiti. Non è facile prevedere se gli emiliani continueranno a tenere questo ritmo anche nei prossimi mesi ma se dovessero riuscirci bisognerebbe inserire anche loro tra le concorrenti alla promozione diretta in massima serie. Modena che intanto punta ad allungare la serie positiva nel sentito derby regionale con la Reggiana, che dopo tre risultati utili di fila sabato scorso si è arresa al Monza (3-1). In trasferta i Canarini appaiono più vulnerabili (il bilancio è di due successi e due pareggi) e questo infonde un po’ di fiducia agli uomini di Davide Dionigi, ancora imbattuti al Mapei Stadium. I granata hanno delle chance, insomma, ma in vista del match con la capolista dovranno cercare di sistemare qualcosa dietro: finora sono riusciti soltanto in un’occasione a tenere la porta inviolata.

Come vedere Reggiana-Modena in diretta tv e in streaming

Reggiana-Modena, in programma martedì alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Reggiana e Modena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Leggera preferenza per il Modena, fino a questo momento la miglior squadra del campionato cadetto, ma un derby è sempre un derby. I gol non dovrebbero mancare, alla luce delle difficoltà difensive della Reggiana: ne prevediamo almeno due complessivi.

Le probabili formazioni di Reggiana-Modena

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Mendicino, Charlys, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Novakovich.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2