Pronostico Palermo-Monza: finisce così la sfida tra corazzate

Palermo-Monza è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Houston, abbiamo un problema. Pippo Inzaghi potrebbe prendere in prestito la famosissima espressione della missione Apollo 13 per descrivere la situazione in cui versa il suo Palermo. La corazzata della Serie B, principale candidata alla promozione diretta dopo l’imponente campagna acquisti, finora è una mezza delusione. Dopo una buona partenza (tre vittorie e un pareggio), i rosanero sembrano essere improvvisamente usciti fuori strada: nelle ultime cinque giornate hanno vinto solo una volta (1-2 in casa dello Spezia) e sabato scorso hanno incassato la prima sconfitta in campionato, arrendendosi 1-0 al Catanzaro che fino ad allora era ancora a secco di vittorie.

Quella offerta in Calabria è stata in assoluto la peggior prestazione della gestione Inzaghi: un Palermo troppo impreciso e confusionario, che non è mai stato capace di reggere il ritmo della formazione giallorossa.

Il tecnico dovrà giocoforza rivedere qualcosa per quanto concerne la manovra offensiva: il bomber Pohjanpalo continua ad essere poco coinvolto e l’attacco, nel complesso, fatica a concretizzare (appena 4 gol nelle ultime 5 partite). Nel frattempo, nel turno infrasettimanale, al “Barbera” – dove i siciliani non vincono da oltre un mese – arriva una delle squadre più in forma della serie cadetta, il Monza. Tre vittorie di fila per i brianzoli, guidati da Paolo Bianco, che nel fine settimana si sono imposti 3-1 sulla Reggiana facendo valere la maggiore qualità. I biancorossi hanno sostanzialmente mantenuto la rosa della Serie A, dalla quale sono retrocessi lo scorso anno e, dopo un fisiologico periodo di ambientamento, diversi elementi (Izzo, Pessina, Birindelli, Colpani, Mota) stanno cominciando a fare la differenza. Il Monza è attualmente secondo in classifica, a +1 sul Palermo e a -4 dal Monza capolista.

Come vedere Palermo-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Palermo-Monza, in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Palermo e Monza anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Palermo in difficoltà, Monza in fiducia. Prevediamo una reazione da parte dei rosanero dopo la brutta prova di Catanzaro ma i presupposti per un risultato positivo dei brianzoli, forti delle tre vittorie di fila, sembrano esserci tutti. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Palermo-Monza

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Zeroli, Pessina, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1