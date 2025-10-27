Pronostico Empoli-Sampdoria: avanti a piccoli passi

Empoli-Sampdoria è una partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Dionisi ha iniziato con una sconfitta sul campo del Modena; Gregucci, insieme a Foti, con un pareggio in casa contro il Frosinone. Due squadre importanti del campionato cadetto attraversano un complicato momento di gioco e di risultati e adesso sperano di poter riprendere il cammino. Di riprendere la corsa verso obiettivi importanti.

C’è una cosa che accomuna, oltre il cambio di tecnico arrivato la scorsa settimana, queste due formazioni: il fatto di aver dimostrato, almeno, di avere carattere. Sì, perché in generale i toscani non avrebbero meritato di perdere contro la prima della classe e i liguri, invece, dopo una sfilza di sconfitte di fila almeno hanno mosso poco la classifica. Ora, in questo momento sarebbe importante per tutti continuare a fare punti. Almeno per la Samp, mentre per l’Empoli la parola giusta è ricominciare a fare punti. Anche per cercare di lavorare nel corso delle prossime settimane con una certa tranquillità e serenità, cosa che è mancata fino al momento.

Quindi, è evidente che anche un punto potrebbe bastare. Ma il fatto che possa finire X non è dato solo da quello che vi abbiamo raccontato, vale a dire una situazione in generale non bellissima, ma anche per quello che è il doppio impegno in pochi giorni che toglierà forze e energie. Meglio stare calmi quando non si ha del tutto il tempo di preparare nel migliore dei modi un match.

Come vedere Empoli-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Empoli-Sampdoria, in programma martedì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Meglio non farsi male. Meglio riuscire a prendersi un punto per lavorare in serenità. Lo spera Dionisi che sa che la Samp è una squadra forte, lo spera il duo Gregucci-Foti dall’altra parte del campo. Insomma, la X (gara da almeno un gol per squadra, comunque) è la cosa che tutti si aspettano da questo match.

Le probabili formazioni di Empoli-Sampdoria

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Belardinelli, Carboni; Ilie, Ceesary; Shpendi.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikaudunic, Vulikic; Conti, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Henderson, Cherubini; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2