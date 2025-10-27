Pronostici Betis-Atletico Madrid: marcatore e tiri in porta

Betis-Atletico Madrid, il pronostico sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro: ecco tutte le quote

Il decimo turno di Liga spagnola si chiude con un match molto importante per i piani nobili della classifica. A La Cartuja il Real Betis ospita l’Atletico Madrid, a caccia di punti preziosi con cui ricucire il gap dal Barcellona, sconfitto dal Real nel Super Clasico domenicale.

Soprattutto tra le mura amiche, però, gli andalusi hanno dimostrato di saper vendere cara la pelle. Frutto dell’esperienza e del tasso tecnico di una squadra che ha assunto una fisionomia ben precisa, certo, ma anche delle direttive di Manuel Pellegrini, vera colonna portante di una compagine che sogna grandi obiettivi. Frizzante e impreziosita dal talento di molti suoi interpreti, la sfida tra gli andalusi e i madrileni promette scintille anche da un punto di vista realizzativo.

A quest’altezza il riferimento a Julian Alvarez si configura come un passaggio più o meno obbligato. L’attaccante argentino è la vera stella di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. I sei gol stagionali messi a segno in Liga, merito anche delle ventuno conclusioni complessive e di un tasso di Expected Gol pari al 4,14, sono un imprescindibile punto di riferimento dal quale partire. Un fattore sia di testa che di piede, l’attaccante argentino è la scelta che intriga di più in chiave tiratori.

Betis-Atletico Madrid, il pronostico sui possibili tiratori

Fari puntati anche sui possibili tiratori. Assolutamente a suo agio nello scacchiere tattico di Simeone, Nico Gonzalez è pronto a regalarsi un’altra notte da protagonista. L’argentino dovrebbe riuscire con una certa continuità a rientrare sul suo piede forte per andare alla conclusione.

Un discorso per certi aspetti simile si può fare anche per Abde. Vero e proprio fac totum del Betis, il jolly marocchino si è già reso protagonista di due gol e un assist dall’inizio di questa stagione. Merito di una confidenza con la zona offensiva sempre più spiccata, a testimonianza di una crescita concreta, senza se e senza ma.

Per chi volesse osare, occhio poi agli spunti in zona offensiva di Marcos Llorente. Il terzino destro dell’Atletico – negli 810 minuti di gioco fin qui totalizzati – ha provato la conclusione sei volte, trovando la porta in quattro occasioni. Quote alla mano, si tratta di una candidatura intrigante.

Julian Alvarez marcatore ultra; Nico Gonzalez, Abde e Marcos Llorente Over 0,5 tiro in porta ultra si trovano a quota 15 su Snai.