Pronostici Betis-Atletico Madrid: la doppia sugli ammoniti

Betis-Atletico Madrid, i pronostici sui possibili ammoniti: la doppia che spariglia le carte, ecco tutti i dettagli

Tra gli appuntamenti più attesi della serata, quello che metterà uno contro l’altra il Betis Siviglia e l’Atletico Madrid è sicuramente da cerchiare in rosso. Oltre alla forza delle due squadre, va sicuramente rimarcata l’importanza di tre punti che sarebbero di vitale importanza per entrambe le compagini.

Vista la posta in gioco e le attitudini dei ventidue in campo, difficilmente assisteremo ad una partita con pochi contatti o interruzioni. Del resto ad arbitrare la contesa sarà Juan Martínez Munuera che ha una media di 4,77 cartellini gialli estratti a partita (a cui aggiungere uno 0,27 di espulsioni a partita piuttosto impietoso).

Le porzioni di campo dai quali si aspettano risposte concrete in un senso o nell’altro non sono poche. In quest’ottica le corsie esterne rappresentano un punto d’osservazione privilegiato. Firpo, ad esempio, sarà costretto a fare il bello e il cattivo tempo per provare a contenere le folate di Giuliano Simeone.

Pronostici Betis-Atletico Madrid: la scelta sugli ammoniti

Il figlio d’arte ha subito qualcosa come 19 falli dall’inizio della Liga. Un dato emblematico che spinge in maniera quasi inevitabile Firpo – di per sé non proprio un fulmine di guerra in fase di contenimento – ad entrare di diritto nella lista dei papabili ammoniti.

Stesso discorso, ma fascia diversa per provare a spiegare il mis match in termini di velocità che si verrà a creare tra Abde e Marcos Llorente. L’esterno offensivo del Real Betis (3,8 falli subiti in media a partita finora!) è in grado di saltare l’uomo con una facilità per certi aspetti irrisoria; il jolly di Simeone, ormai impiegato in pianta stabile dal Cholo come terzino destro, si è già visto sventolare due cartellini gialli dall’inizio della stagione (il discorso riguarda sempre e soltanto la Liga). Il tris potrebbe essere servito stasera.

Firpo e Llorente ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 11,04 su Goldbet.