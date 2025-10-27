I pronostici di lunedì 27 ottobre: Liga, Super Liga, Primeira Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 27 ottobre, c’è il posticipo di Liga tra Betis e Atletico Madrid, Moreirense-Porto di Primeira Liga e altri campionati
Scontro con vista zona Champions a Siviglia tra Betis e Atletico Madrid, vibrante posticipo del decimo turno di Liga. Andalusi e Colchoneros, infatti, dopo nove giornate hanno gli stessi punti, 16 e stazionano nella parte alta della classifica.
Entrambe sono reduci dall’impegno infrasettimanale: il Betis, in Europa League, si è dovuto accontentare di un pareggio in Belgio contro il Genk (0-0), dimostrando di patire – e non poco – i match ravvicinati.
Nello scorso weekend i biancoverdi erano riusciti invece ad evitare la sconfitta per un pelo in casa del Villarreal, riacciuffando i valenciani in pieno recupero, proprio quando il secondo k.o. stagionale appariva inevitabile, con un gol dell’ex Manchester United Antony (2-2).
L’Atletico Madrid ha giocato in Champions League: nottata da dimenticare per la truppa del Cholo Simeone, travolta 4-0 da un Arsenal apparso troppo superiore. In campionato, al contrario, i madrileni sono imbattuti dal match d’esordio: dopo la sconfitta con l’Espanyol non hanno più perso ma l’elevato numero di pareggi (quattro) non gli consente, per ora, di “disturbare” le due grandi favorite per il titolo, Real e Barça.
La brutta sconfitta di Londra potrebbe aver di nuovo minato l’autostima dell’Atletico Madrid. Non si profila un match facile per i Colchoneros, che peraltro non battono il Betis in casa dal 2022 (lo scorso anno persero 1-0). I biancoverdi potrebbero riuscire a evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a SJK-KuPS e Moreirense-Porto, promettono almeno un gol per squadra CSKA 1948 Sofia-Ludogorets e Gaziantep-Fenerbahce.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Betis-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
Vincenti
- FENERBAHCE (in Gaziantep-Fenerbahçe, Super Lig, ore 18:00)
- PORTO (in Moreirense-Porto, Primeira Liga, ore 21:15)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- SJK-KuPS, Veikkausliiga, ore 18:00
- Moreirense-Porto, Primeira Liga, ore 21:15
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- CSKA 1948 Sofia-Ludogorets, Bulgaria, ore 16:30
- Gaziantep-Fenerbahçe, Super Lig, ore 18:00
- Betis-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
Il “clamoroso”
• X in Betis-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00