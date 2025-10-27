I pronostici di lunedì 27 ottobre: Liga, Super Liga, Primeira Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 27 ottobre, c’è il posticipo di Liga tra Betis e Atletico Madrid, Moreirense-Porto di Primeira Liga e altri campionati

Scontro con vista zona Champions a Siviglia tra Betis e Atletico Madrid, vibrante posticipo del decimo turno di Liga. Andalusi e Colchoneros, infatti, dopo nove giornate hanno gli stessi punti, 16 e stazionano nella parte alta della classifica.

Entrambe sono reduci dall’impegno infrasettimanale: il Betis, in Europa League, si è dovuto accontentare di un pareggio in Belgio contro il Genk (0-0), dimostrando di patire – e non poco – i match ravvicinati.

Nello scorso weekend i biancoverdi erano riusciti invece ad evitare la sconfitta per un pelo in casa del Villarreal, riacciuffando i valenciani in pieno recupero, proprio quando il secondo k.o. stagionale appariva inevitabile, con un gol dell’ex Manchester United Antony (2-2).

L’Atletico Madrid ha giocato in Champions League: nottata da dimenticare per la truppa del Cholo Simeone, travolta 4-0 da un Arsenal apparso troppo superiore. In campionato, al contrario, i madrileni sono imbattuti dal match d’esordio: dopo la sconfitta con l’Espanyol non hanno più perso ma l’elevato numero di pareggi (quattro) non gli consente, per ora, di “disturbare” le due grandi favorite per il titolo, Real e Barça.

La brutta sconfitta di Londra potrebbe aver di nuovo minato l’autostima dell’Atletico Madrid. Non si profila un match facile per i Colchoneros, che peraltro non battono il Betis in casa dal 2022 (lo scorso anno persero 1-0). I biancoverdi potrebbero riuscire a evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a SJK-KuPS e Moreirense-Porto, promettono almeno un gol per squadra CSKA 1948 Sofia-Ludogorets e Gaziantep-Fenerbahce.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Betis-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Vincenti

FENERBAHCE (in Gaziantep-Fenerbahçe, Super Lig, ore 18:00)

(in Gaziantep-Fenerbahçe, ore 18:00) PORTO (in Moreirense-Porto, Primeira Liga, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

SJK-KuPS , Veikkausliiga, ore 18:00

, Veikkausliiga, ore 18:00 Moreirense-Porto, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

CSKA 1948 Sofia-Ludogorets , Bulgaria, ore 16:30

, Bulgaria, ore 16:30 Gaziantep-Fenerbahçe , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Betis-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 17.87 GOLDBET ; 17.17 SNAI; 17.87 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Betis-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00