Pronostico Verona-Cagliari: i numeri non mentono mai

Verona-Cagliari è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’ultimo gol del Verona in campionato è datato oltre un mese. Contro la Juventus, e per giunta su calcio di rigore. Poi quattro partite, tra campionato e Coppa Italia, zero reti fatte. Un grosso problema per Zanetti che, sa benissimo, che in questo modo non è possibile in nessun modo salvarsi.

Contro il Pisa, c’è da dirlo, s’è visto qualcosa la scorsa settimana. Ma troppo poco per impensierire Semper che, di fatto, ha dovuto fare solamente una parata. I veneti, quando beccano un tipo di difesa attenta, non riescono a incidere e, quella del Cagliari, è appunto così. Pisacane ha inculcato sicuramente ai propri giocatori quella qualità di difendere molto bassi, con concentrazione, e soprattutto con grande spirito di battaglia. Una caratteristiche, questa, che ha permesso agli isolani anche di fare dei risultati importanti in questo avvio di campionato. E anche di tenere bada al Napoli – che è riuscito a segnare solamente nel recupero – e di conseguenza guadagnare molto in autostima.

A conferma di questi numeri, nei due scontri diretti della passata stagione, il Verona contro il Cagliari ha perso due volte e non ha mai segnato. Evidente che ai numeri non si può mentire in nessun modo ed è evidente che, per quello che abbiamo visto fino al momento, non sembrano esserci possibilità di una vittoria interna. Anzi, c’è la sensazione netta – e le qualità in campo rispecchiano pure questo – che il Cagliari possa riuscire a fare un colpaccio vero e proprio.

Come vedere Verona-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Cagliari, in programma domenica alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Cagliari è quotata 3.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dentro un match dalle poche emozioni – almeno così si presenta questa sfida – il Cagliari potrebbe essere in grado di vincere la partita. Di sicuro non la perderà. Quindi occhio anche alla doppia esterna, che ha una buona quota su tutti i bookmaker.

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Serdar, Gagliardini, Bradaric; Giovane, Orban.

CAGLIARI (4‑4‑1‑1): Caprile; Zappa, Juan Rodriguez, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo, Luvumbo; Folorunsho; S. Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1