Pronostico Sassuolo-Roma: il problema del gol sta diventando cronico

Sassuolo-Roma è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Anche in Europa League, giovedì scorso contro i cechi del Viktoria Plzen, la Roma ha palesato gli ormai cronici problemi offensivi. I giallorossi in campo continentale hanno incassando la seconda sconfitta di fila dopo quella con l’Inter in campionato, arrendendosi 2-1 ad un avversario che, a giudicare dai pronostici della vigilia, aveva pochissime chance di portare via punti dall’Olimpico.

Ed invece l’attacco capitolino, nonostante i 2,28 xG creati, è riuscito a segnare solamente nel finale grazie al calcio di rigore trasformato da Dybala. Una serataccia, figlia proprio della scarsa verve realizzativa della squadra di Gian Piero Gasperini, che difatti non ha potuto fare a meno di rimarcarlo nell’intervista post-match: “C’è gente che non segna da tempo, bisogna farsi tutti un esame di coscienza, per chiedersi come mai”, queste le parole del tecnico, apparso abbastanza deluso di ciò che stanno combinando i suoi attaccanti (nel mirino principalmente Dovbyk e Ferguson).

La Roma dopo l’ultimo turno si è ritrovata al quarto posto in classifica, raggiunta dall’Inter e sorpassata dal Milan capolista: serve al più presto una reazione per riprendere la corsa interrotta a Firenze. Mancini e compagni in questa giornata sfideranno il Sassuolo di Fabio Grosso, in serie positiva da tre partite: gli emiliani sabato scorso non sono andati al di là di un pareggio con il Lecce (0-0) ma nelle due gare precedenti si erano imposti su Udinese e Verona. I 10 punti in classifica rappresentano un buon bottino per una squadra proveniente dalla Serie B che però sembra essersi immediatamente adattata alla massima serie. Grosso contro la Roma dovrebbe schierare lo stesso undici di Lecce: unico ballottaggio in mezzo tra Koné e Thorstvedt. Tra i giallorossi non recupera Angelino ma Gasperini potrebbe dover fare a meno anche di Koné, che ha preso un colpo nel match di coppa.

Come vedere Sassuolo-Roma in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Roma, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Gasperini si aspetta una reazione decisa dopo la brutta figura dei suoi in Europa ma questa Roma difficilmente riuscirà a risolvere il problema gol in tempi brevi. I giallorossi potrebbero non avere vita facile neppure contro un Sassuolo che viene da due clean sheet consecutivi e che, a soli tre giorni dall’impegno europeo dei capitolini, si rivelerà un cliente ostico: previsti meno di tre gol complessivi nella sfida del Mapei Stadium.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1