Pronostico Real Madrid-Barcellona: una statistica preoccupa Xabi Alonso

Real Madrid-Barcellona è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una delle sfide più attese della stagione calcistica, non soltanto in Spagna ma in tutto il globo. Sì, il Clásico tra Real Madrid e Barcellona ormai da qualche decennio è abituato a travalicare qualsiasi confine e si è trasformato in un evento planetario. Sia per la grande rivalità che c’è tra i due club sia per il numero di stelle in campo, sempre molto elevato. Ieri Cristiano Ronaldo e Messi, oggi Mbappé e Lamine Yamal.

Blancos e blaugrana si preparano ad un’altra entusiasmante lotta per il titolo: al momento davanti c’è il Real Madrid, primo in classifica a +2 sul Barcellona, che rispetto alle Merengues ha compiuto qualche passo falso in più, essendo stato falcidiato dai numerosi infortuni. Nella capitale spagnola sono assetati di vendetta: lo scorso anno il Real ha perso quattro partite su quattro contro i suoi acerrimi rivali, comprese le due finalissime di Supercoppa e di Coppa di Spagna. Il Barcellona si è scatenato ogni volta che ha affrontato i Blancos, ai quali ha rifilato ben 16 gol complessivi (compreso uno storico 0-4 al Bernabeu). Xabi Alonso ha voglia di dimostrare che con lui in panchina l’andazzo è cambiato: in effetti il Real Madrid è stato quasi perfetto finora, perdendo – malamente – solo il derby con l’Atletico Madrid (5-2). Per il resto, solo ed esclusivamente vittorie. L’ultima quella ottenuta ai danni di una coriacea Juventus, castigata da un gol di Bellingham (1-0). Successo che ha permesso al Real di restare a punteggio pieno anche nella classifica del girone di Champions League.

Buone notizie dall’infermeria per i Blancos

In coppa sta viaggiando spedito anche il Barça: tre vittorie pure per i catalani, che in settimana hanno travolto il malcapitato Olympiacos con un punteggio tennistico (6-1).

Quanta fatica, invece, per piegare i cugini del Girona nell’ultima di campionato, decisa da un gol di Araujo al minuto 93′, in pieno recupero (2-1). Per la squadra di Hansi Flick era in ogni caso importante voltare pagina dopo la prima sconfitta nella Liga 2025-26, incassata prima della sosta per le nazionali a Siviglia (4-1).

Cammino abbastanza simile, dunque, per le due big di Spagna, chiamate ora alla prova del nove. In casa Real stanno arrivando buone notizie dall’infermeria: Huijsen è recuperato e partirà dal 1′, ma saranno a disposizione pure Carvajal e Alexander-Arnold. Dubbi sul modulo che sceglierà Alonso: se dovesse essere 4-2-3-1 allora Mastantuono avrà la meglio su Camavinga. Dall’altro lato, è praticamente impossibile che Lewandowski rientri in tempo per il Clásico. Assenti sicuri invece Dani Olmo, Gavi e Joan Garcia. Davanti Flick dà fiducia a Ferran. Solo panchina, infine, per il convalescente Raphinha.

Il pronostico

C’è una statistica che suona in maniera abbastanza sinistra per Xabi Alonso: 7 degli ultimi 8 tecnici del Real Madrid hanno perso il loro primo scontro con il Barcellona nella Liga, l’unica eccezione è rappresentata da Zidane nel 2016. La sensazione è che di emozioni ce ne saranno a go-go come nella passata stagione: entrambe, pur avendo qualità illimitata in tutte le zone del campo, hanno diversi punti deboli. Almeno un gol per parte in un Clásico in cui il Barcellona, secondo noi, riuscirà ad evitare verosimilmente la sconfitta.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Güler, Vinícius Jr.; Mbappé.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2