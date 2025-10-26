Pronostico Lecce-Napoli: nella peggiore delle ipotesi succederà questo

Lecce-Napoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sulla scia della vittoria contro l’Inter, il Napoli – che ha oggettivamente fatto bene, nonostante l’aiuto arbitrale sul calcio di rigore – la truppa di Antonio Conte, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe rimanere in vetta alla fine di questo turno insieme alla Roma. Nella migliore, qualora i giallorossi capitolini non dovessero vincere contro il Parma, da soli. In ogni caso, almeno fino al prossimo weekend, in vetta di grossi scossoni non ce ne dovrebbero essere.

Oltre ad essere sotto gli occhi di tutti i motivi di quanto vi diciamo – qualità tecniche, fisiche, tattiche e scudetto cucito sul petto – a rendere ancora meno possibile quello che sarebbe un colpaccio clamoroso del Lecce, ci pensa senza dubbio anche il momento dei salentini, che ne hanno presi tre a Udine, rimanendo sì in partita fino alla fine ma rischiando troppo nel corso del match. Di Francesco ha ammesso le responsabilità della propria squadra alla fine (è sempre stato un allenatore sincero) e ha pure promesso un atteggiamento diverso già da martedì. Basterà per riuscire a fare punti?

Alla domanda rispondiamo noi: no, non basterà. Magari in un altro momento (qualora il Napoli avesse perso contro l’Inter) allora sì, forse avremmo potuto parlare di un’altra situazione. Ma la bella vittoria del Maradona ha cambiato tutto. Napoli vincente, insomma.

Come vedere Lecce-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Napoli, in programma martedì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sulla vittoria del Napoli non ci possono essere dubbi, dentro una gara che senza dubbi (sì, pure in questo caso) regalerà almeno tre reti complessive. La quota di una possibile rete del Lecce, infine, è così alta che uno potrebbe tentarla.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

NAPOLI (4‑1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Elmas; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1