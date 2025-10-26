Pronostico Fiorentina-Bologna: a caccia disperata di punti

Fiorentina-Bologna è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Conference League è l’unica competizione in cui la Fiorentina sta trovando un po’ di conforto, una sorta di ancora di salvataggio in un avvio di stagione che più disastroso non si può (la Viola, nel corso della sua storia, non era mai partita così male in campionato). In settimana gli uomini di Stefano Pioli hano ottenuto il secondo successo nella terza manifestazione continentale per ordine di importanza al termine di una prestazione tutto sommato convincente in casa del Rapid Vienna, travolto 3-0 in una gara a senso unico.

Quello che ci voleva dopo l’ennesima delusione in campionato. Contro un Milan incerottato, domenica scorsa, i viola hanno fatto troppo poco per poter sperare di uscire da San Siro con un risultato positivo, al di là del rigore molto generoso concesso nel finale ai rossoneri e realizzato da Leao (2-1).

Viola ancora a secco di vittorie

Nonostante i soli 3 punti in classifica (zero vittorie) e l’ultimo posto in coabitazione con Genoa e Pisa, Stefano Pioli ha incassato ancora una volta la fiducia del club: il roboante successo di Vienna è stato ossigeno puro per l’ex tecnico del Milan, che nel derby dell’Appennino con il Bologna si aspetta di vedere la stessa determinazione con cui i suoi hanno affrontato la gara di coppa, per provare a voltare definitivamente pagina. Anche i rossoblù sono reduci da un impegno infrasettimanale: in Europa League hanno centrato il primo successo andando a vincere 2-1 a Bucarest contro l’FCSB. Il turnover di Vincenzo Italiano – l’allenatore dei felsinei non era in panchina per via di una polmonite e non potrà esserci neppure a Firenze – ha funzionato: per i detentori della Coppa Italia è stata la terza vittoria di fila e va ad aggiungersi a quelle contro Pisa (4-0) e Cagliari (0-2) in campionato.

Il Bologna è attualmente quinto, ad appena due incollature dalla zona Champions League e si gode il terzo miglior attacco del torneo (Orsolini capocannoniere, l’esterno ha segnato 5 gol, tanti quanti quelli della Fiorentina). Sono previsti numerosi cambi, sia da una parte che dall’altra: Italiano potrebbe rivoluzionare tutto l’attacco rispetto al match di Europa League: Orsolini torna titolare, si riaccomoda in panchina invece Odgaard. Nella Viola si rivedono dal 1′ sia Kean che Gosens, assenti in coppa. Pioli potrebbe dare fiducia a Fagioli dopo la prestazione positiva in Conference. Stesso discorso per Gudmundsson, in gol da subentrato.

Come vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Bologna è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La vittoria in Conference League potrebbe aver dato quello slancio necessario ad una Fiorentina finora troppo brutta per essere vera. Stavolta crediamo che la Viola riesca quantomeno ad evitare la sconfitta contro il Bologna, che a Firenze l’ha spuntata solo in un’occasione nelle ultime 14 partite. Si profila un match equilibrato in cui entrambe andranno verosimilmente a segno: improbabile, tuttavia, che si assisterà ad una gara ad alto punteggio, dal momento che la squadra di Italiano ha subito appena 5 gol ed quella che ha che ha fatto registrare il valore di xG contro più basso di questo campionato (5,8).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-4-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1