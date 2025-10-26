Pronostico Como-Verona: in casa non c’è storia

Como-Verona è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Parma è finita zero a zero, mentre il Verona si è fatto riprendere nel finale dal Cagliari, ma il Como, in casa, è un’altra cosa. Basta vedere solamente i numeri di questa stagione per capire come finirà questo match.

E no, non possiamo nemmeno pensare che il doppio impegno ravvicinato possa mettere in difficoltà la truppa di Fabregas, giovanissima, e che un paio di volte all’anno questo mini tour de force ha la possibilità di farlo. Allora, dicevamo: cinque partite giocate al Sinigallia, tre vittoria (Lazio, Sassuolo e Fiorentina), due pareggi (Genoa e Cremonese). E in tutti i casi i lariani hanno almeno segnato una rete. Quindi, di cosa stiamo parlando?

Se vogliamo, inoltre, far capire il momento del Verona che fuori casa non ha mai vinto e che ha prese sette gol in quattro partite, vi diamo un numero importante: la vittoria in trasferta manca dall’ultima giornata dello scorso campionato nella gara salvezza contro l’Empoli. Un lampo, unico e solo, nel momento in cui si doveva per forza vincere. Non è solo questo il punto, è ovvio, e lo sappiamo tutti: il punto è che il Como ha giocatori di qualità, che riescono a trovare sempre la giocata giusta, e che in casa concedono poco. E il Verona non segna. Contro il Cagliari è stato davvero un lampo, visto come la truppa di Zanetti si approcciava, con i numeri, a quella partita.

Come vedere Como-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Verona, in programma mercoledì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Como vincente – e quota clamorosamente altissima – dentro una gara che potrebbe, come spiegato prima, vedere solamente i padroni di casa trovare la via del gol. Comunque, un 1 dato quasi a due volte la posta, è troppo ghiotto per non essere preso.

Le probabili formazioni di Como-Verona

COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Nico Paz; Morata.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0