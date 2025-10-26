Pronostico Betis-Atletico Madrid: morale sotto i piedi dopo la serataccia europea

Betis-Atletico Madrid è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Scontro con vista zona Champions a Siviglia tra Betis e Atletico Madrid, vibrante posticipo del decimo turno di Liga. Andalusi e Colchoneros, infatti, dopo nove giornate hanno gli stessi punti, 16, ed occupano rispettivamente il quinto ed il quarto posto in classifica. Davanti a loro, nel momento in cui scriviamo, solo Real Madrid, Barcellona e Villarreal.

Entrambe sono reduci dall’impegno infrasettimanale: il Betis, in Europa League, si è dovuto accontentare di un pareggio in Belgio contro il Genk (0-0), dimostrando di patire – e non poco – i match ravvicinati.

Nello scorso weekend i biancoverdi erano riusciti invece ad evitare la sconfitta per un pelo in casa del Villarreal, riacciuffando i valenciani in pieno recupero, proprio quando il secondo k.o. stagionale appariva inevitabile, con un gol dell’ex Manchester United Antony (2-2).

L’Atletico Madrid ha giocato in Champions League: nottata da dimenticare per la truppa del Cholo Simeone, travolta 4-0 da un Arsenal apparso troppo superiore. In campionato, al contrario, i madrileni sono imbattuti dal match d’esordio: dopo la sconfitta con l’Espanyol non hanno più perso ma l’elevato numero di pareggi (quattro) non gli consente, per ora, di “disturbare” le due grandi favorite per il titolo, Real e Barça. Simeone a Siviglia riproporrà nuovamente il 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Baena e Julian Alvarez. In difesa invece si rivedrà Gimenez. Nel Betis tornerà dal 1′ l’ex Fiorentina Amrabat, che in settimana non era partito per il Belgio. A centrocampo il marocchino giocherà in tandem con Fornals.

Come vedere Betis-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Atletico Madrid, valida per la decima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La brutta sconfitta di Londra potrebbe aver di nuovo minato l’autostima dell’Atletico Madrid. Non si profila un match facile per i Colchoneros, che peraltro non battono il Betis in casa dal 2022 (lo scorso anno persero 1-0). I biancoverdi secondo noi usciranno imbattuti in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Betis-Atletico Madrid

BETIS (4-2-3-1): Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; Cucho Hernández.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Baena, Julián Álvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1