Pronostico Atalanta-Milan: la certezza è solo questa

Atalanta-Milan è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Negli ultimi anni questa partita ha sempre regalato molte emozioni. Stavolta, però, il pragmatismo, ma non solo, potrebbe essere decisivo. Se da un lato Juric vede la sua squadra crescere – ma non segna – dall’altro Allegri si ritrova alle spalle di Roma e Napoli dopo aver pareggiato contro il Pisa.

Ora, i problemi della Dea sono sotto gli occhi di tutti: nonostante Lookman e compagni creino tanto durante le partite non riescono a essere decisivi, pronti ad andare ad azzannare il match. Una questione che contro il Milan potrebbe essere pagata a caro prezzo soprattutto perché i rossoneri non dovrebbero concedere tanto, o almeno qualche occasione in meno rispetto a quanto visto contro il Pisa. I toscani, con due soli tiri in porta, hanno portato a casa un punto pesante da San Siro.

Se da un lato, quindi ci ritroviamo due formazioni che oggettivamente stanno bene (e in altre situazioni e adesso vi spieghiamo quale avremmo visto il Milan favorito), le assenze pesanti (questo è il fattore) alle quali deve far fronte il tecnico livornese possono fare la differenza nel corso del match. Senza Rabiot, senza Loftus, con Gimenez involuto, e senza nemmeno Pulisic, è un Milan azzoppato che, però, un risultato positivo a casa dovrebbe riuscire a portarlo lo stesso.

Come vedere Atalanta-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Milan, in programma martedì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Che la gara regalerà un gol per squadra, almeno, non crediamo ci possano essere dubbi. E per quanto vi abbiamo raccontato prima, inoltre, crediamo che il pareggio possa essere il risultato giusto.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1