Pronostici Real Madrid-Barcellona: marcatore e tiri in porta

Real Madrid-Barcellona, il pronostico sul possibile marcatore e i tiratori dell’incontro: ecco tutte le dritte

Separati da due punti in classifica e con la voglia matta di dar luogo all’ennesimo Super Clasico palpitante. Il Real Madrid di Xabi Alonso ospita il Barcellona con la chiara volontà di spezzare il digiuno di successi contro gli eterni rivali. Il momento di forma delle Merengues autorizza a prendere in considerazione questo tipo di scenario anche se il match più atteso della Liga tende a sovvertire ogni mero discorso di numeri.

La gara stellare in programma al Bernabeu passerà anche e soprattutto dai piedi delle due stelle più luminose: il confronto a distanza tra Kylian Mbappé e Lamine Yamal si preannuncia assolutamente scintillante. A secco contro la Juventus sebbene sia stato tra i calciatori più pericolosi, il fuoriclasse francese vuole riannodare i fili del discorso in termini realizzativi.

Del resto tra le vittime preferite dell’ex fuoriclasse del Monaco ci sono proprio i catalani, colpiti in ben cinque occasioni nella scorsa stagione. In un momento di forma entusiasmante – impreziosito da ben dieci gol in Liga con un iperbolico 8,03 di XG – il francese dovrebbe banchettare nella retroguardia piuttosto ballerina del Barcellona che tende a concedere molto e a restare statica in non poche situazioni di gioco.

Real Madrid-Barcellona, raffica di tiratori in quota: tutti i pronostici

Centrocampista offensivo con la grande capacità di inventare e ricamare calcio, Arda Guler si candida ad essere uno dei protagonisti più attesi del match. Con sedici conclusioni all’attivo in Liga – di cui ben sei indirizzate nello specchio – il turco è un profilo da prendere assolutamente in considerazione in ottica tiratori.

Occhio poi al fattore palle inattive. Dall’inizio della stagione il Real ha dimostrato di saper sfruttare a suo vantaggio questo tipo di situazione mettendo nell’area di rigore avversaria palloni le cui traiettorie favoriscono gli inserimenti di Militao e Tchouameni che, sfruttando i blocchi, tendono a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Non è certo un caso che il difensore brasiliano abbia già scagliato sette conclusioni verso la porta avversaria trovando in cinque occasioni anche la porta. Contro una squadra che di certo non ha nell’altezza il suo contenuto più impattante, con il giusto timing Militao potrebbe quantomeno impensierire Szczesny.

Chiaramente non si prospetta un monologo del Real Madrid. Il Barcellona ha gli argomenti giusti per far saltare il banco da un momento all’altro. Anche per questo le quote non ‘valorizzano’ più di tanto i possibili tiratori blaugrana. C’è una quota, però, che intriga e non poco: stiamo parlano dell’Over 1,5 tiri in porta di Marcus Rashford che in posizione di falso nueve ha dimostrato di andare a nozze.

Mbappé marcatore plus; Arda Guler e Militao Over 0.5 tiro in porta plus e Rashford Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 15,71 su Goldbet.