Pronostici Lazio-Juventus: due squadre che non se la passano benissimo si affrontano in un match che mette in palio dei punti pesantissimi. Le nostre scelte

Non se la passano benissimo né la Lazio e né la Juventus. E i motivi sono svariati. I biancocelesti che non hanno potuto fare mercato nel corso dell’estate si ritrovano in piena emergenza e con una serie infinita di infortuni anche difficili da spiegare.

I bianconeri invece non vincono da un sacco di tempo e si presentano a questo match dopo l’onorevole sconfitta contro il Real Madrid in Champions League. Ma sempre di sconfitta si tratta e per una squadra come quella di Tudor non è che si possa essere felici. Ora, la Juve in tutto questo, però, in Spagna, almeno qualche accenno di ripresa lo ha mostrato. Ed è per tale motivo che ci sembra si possa tranquillamente affermare che i bianconeri partano leggermente avanti. Per tali motivi andiamo a vedere insieme chi potrebbe segnare.

Pronostici Lazio-Juventus, marcatore e tiri in porta

Davanti la Juventus potrebbe schierare David dal primo minuto al posto di Vlahovic. Un giocatore, il canadese, che non appare al massimo della condizione fisica ma che ha i movimenti giusti. Ha trovato il gol nella prima giornata contro il Parma e poi si è fermato. Ma è arrivato il momento, per lui, di sbloccarsi. Potrebbe sfruttare quello che è il momento magico di Yildiz e quindi sfruttare i palloni che il turco gli potrebbe servire. Insomma, prima o poi dovrà tornare al gol e ci pare questa la serata giusta.

Questione tiri in porta: come detto Yildiz – che sarebbe pure entrato nel mirino del Real Madrid per il prossimo anno – è un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Almeno una conclusione dentro lo specchio, il turco, la potrebbe anche trovare nel corso del match. Crediamo ci possa riuscire serenamente. Così, come almeno un tiro in porta, anche Conceicao, che secondo le ultime dovrebbe partire dal primo minuto dall’altra parte del campo.

In casa Lazio, invece, l’unico che potrebbe essere in grado di trovare almeno una conclusione dentro i pali è Zaccagni.

Quindi, ricapitolando: David marcatore plus, Yildiz over 0,5 tiri in porta plus, Conceicao e Zaccagni over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 10,48 volte la posta.