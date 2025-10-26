I pronostici di domenica 26 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 26 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Con il primo turno infrasettimanale che incombe, la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus chiude, stavolta in anticipo, l’ottava giornata di Serie A. Igor Tudor, la cui panchina continua sinistramente a scricchiolare, ritrova la squadra che ha guidato per pochi mesi nella primavera del 2024, ereditandola proprio da Maurizio Sarri, attuale condottiero del club capitolino.

La Juventus arriva a Roma con l’urgenza di fare punti ma soprattutto di tornare a vincere. Dal rocambolesco 4-3 con l’Inter dello scorso 13 settembre i bianconeri sembrano essersi eclissati. Non hanno più vinto tra campionato e Champions League e dopo la sfilza di pareggi, cinque consecutivi, hanno iniziato ad incassare le prime sconfitte.

È alle prese con numerosi problemi pure la Lazio: i biancocelesti hanno battuto solo Verona e Genoa, non due corazzate, e i due pareggi di fila con Torino (3-3) e Atalanta (0-0) non possono bastare. I numerosi infortuni non aiutano: l’allenatore biancoceleste dovrà fare i conti con l’emergenza anche nella sfida con la Juve, non avendo a disposizione i vari Pellegrini, Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri e Nuno Tavares. I bianconeri dovrebbero uscire con dei punti in tasca dall’Olimpico contro una Lazio incerottata e con gli uomini contati.

I pronostici sulle altre partite

Una delle sfide più attese della stagione calcistica, non soltanto in Spagna ma in tutto il globo. Sì, il Clásico tra Real Madrid e Barcellona ormai da qualche decennio è abituato a travalicare qualsiasi confine e si è trasformato in un evento planetario. Sia per la grande rivalità che c’è tra i due club sia per il numero di stelle in campo, sempre molto elevato. Ieri Cristiano Ronaldo e Messi, oggi Mbappé e Lamine Yamal.

C’è una statistica che suona in maniera abbastanza sinistra per Xabi Alonso: 7 degli ultimi 8 tecnici del Real Madrid hanno perso il loro primo scontro con il Barcellona nella Liga, l’unica eccezione è rappresentata da Zidane nel 2016. La sensazione è che di emozioni ce ne saranno a go-go come nella passata stagione: entrambe, pur avendo qualità illimitata in tutte le zone del campo, hanno diversi punti deboli. Almeno un gol per parte in un Clásico in cui il Barcellona, secondo noi, riuscirà ad evitare verosimilmente la sconfitta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL + OVER 3,5 in Real Madrid-Barcellona, Liga, ore 16:15

Vincenti

JUVENTUS O PAREGGIO (in Lazio-Juventus, Serie A, ore 20:45)

(in Lazio-Juventus, ore 20:45) ARSENAL (in Arsenal-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00)

(in Arsenal-Crystal Palace, ore 15:00) LILLE (in Lille-Metz, Ligue 1, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lione-Strasburgo , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Feyenoord-PSV , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Stoccarda-Mainz, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Bologna , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Aston Villa-Manchester City , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Aston Villa-Manchester City, Premier League, ore 15:00