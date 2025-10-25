Pronostico Valencia-Villarreal: negli ultimi 3 anni è successo 5 volte

Valencia-Villarreal è una gara della decima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sogna di approfittare dell’impegno in Champions League del Villarreal il Valencia in questa serata di sabato. Soprattutto sotto l’aspetto mentale – 90minuti a difendere, praticamente – i gialli ospiti hanno speso tantissimo contro il Manchester City. E potrebbero pagare.

La classifica del campionato spagnolo, comunque, ci dice che il Villarreal è terzo in classifica alle spalle di quelle due che fanno un altro campionato e che conosciamo tutti. Mentre il Valencia, dopo un avvio promettente, si sta nuovamente perdendo per strada come successo troppo spesso nel corso delle ultime stagioni. Una situazione, insomma, di difficile comprensione, ma questa partita sembra proprio capitare a puntino per cercare di fare punti.

Una vittoria ai padroni di casa manca da quattro turni, dalla sfida contro il Bilbao per intenderci, quando i baschi erano in piena crisi e quindi è stato facile portare a casa l’intero malloppo. Complicato, comunque, pensare ad una vittoria di casa e tornando al titolo di questo articolo, visto che è successo per cinque volte negli ultimi tre anni (e una sola volta non è successo), il nostro pronostico vita verso un segno distinto. Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Valencia-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Villarreal , gara valida per la decima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.62 su Goldbet e Lottomatica e 1.57 su Snai.

Il pronostico

Una sfida da entrambe a segno. Svelato il motivo del nostro titolo. E poi occhio al pareggio. Potrebbe realmente finire con un punto a testa.

Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal

VALENCIA (4-4-2): Agirezzabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Dajnuma.

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1