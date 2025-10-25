Pronostico Udinese-Lecce: è una costante negli ultimi sei precedenti

Udinese-Lecce è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Udinese era partita a razzo racimolando 7 sette punti nelle prime tre giornate di campionato, frutto del pari all’esordio con il Verona e le due vittorie in trasferta contro Inter e Pisa. I friulani, tuttavia, non sono riusciti a mantenere quei ritmi: dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Sassuolo si sono dovuti accontentare di due pareggi negli scontri diretti con Cagliari e Cremonese. In entrambe le occasioni la squadra di Kosta Runjaic ha dovuto rimontare: contro i sardi Kabasele ha replicato a Borrelli, mentre allo “Zini” c’ha pensato Zaniolo (primo gol in campionato con la maglia bianconera per l’ex Roma) a riacciuffare i grigiorossi di Davide Nicola.

I nove punti in classifica dopo sette turni rappresentano comunque un bottino niente male per un’Udinese che, come ogni anno, cercherà di raggiungere la quota salvezza il prima possibile per poi provare a togliersi qualche soddisfazione nella seconda parte del torneo.

Questo sarebbe anche l’obiettivo del Lecce, prossimo avversario dei friulani al Bluenergy Stadium. I salentini hanno avuto un sussulto d’orgoglio nelle ultime tre giornate, proprio nel momento in cui l’avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa sembrava già al capolinea. Prima della sosta era arrivata la prima gioia della stagione grazie al successo, importantissimo, con una diretta concorrente come il Parma, sabato scorso invece il Lecce è riuscito a tenere testa al Sassuolo (0-0), facendo registrare il terzo risultato utile consecutivo. I due clean sheet di fila sono stati ossigeno per una squadra che era inizialmente apparsa molto fragile dal punto di vista difensivo.

Come vedere Udinese-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Lecce, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Udinese si è aggiudicata le ultime tre sfide di campionato con il Lecce, senza subire neppure un gol. Il fattore campo fa pendere la bilancia dalla parte dei friulani ma non bisogna sottovalutare i recenti progressi in fase di non possesso palla dei salentini, che stanno pensando principalmente a non prendere gol: ci aspettiamo, insomma, un’altra gara bloccata per larghi tratti. Il segno “under 2,5”, una costante negli ultimi sei precedenti in massima serie, è da prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0