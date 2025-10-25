Pronostico Parma-Como: segnano con il contagocce

Parma-Como è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il percorso di crescita del Como procede a gonfie vele. La squadra lariana, una delle più interessanti del nostro campionato, domenica scorsa ha centrato un successo di portata storica: battuta, con pieno merito, la Juventus, trafitta dai gol di Kempf e di Nico Paz (2-0). Il talento argentino, già a quota 4 reti ed altrettanti assist, sta continuando a giganteggiare: è il valore aggiunto dell’orchestra biancoblu, diretta magistralmente da Cesc Fabregas.

Dopo l’onerosa campagna acquisti estiva era preventivabile che il Como sarebbe riuscito ad alzare l’asticella: la formazione lombarda, tuttavia, sembra stia accorciando addirittura i tempi e lo dimostra il sesto posto in classifica a quota 12 punti, gli stessi della Juventus.

Il Parma e il problema dei gol

Procedendo a questi ritmi, insomma, la qualificazione ad una competizione continentale non sarà una utopia. Da settembre i lariani sono imbattuti: l’ultima (e unica) sconfitta risale ad agosto, quando Nico Paz e compagni si arresero nella trasferta di Bologna. In questo fine settimana il Como tornerà a giocare in Emilia: stavolta è il Parma l’avversario della squadra di Fabregas, il quale è atteso da una sfida nella sfida con il suo connazionale Carlos Cuesta. I ducali sono momentaneamente fuori dalla zona rossa e vengono da una partita soffertissima: nello scontro diretto con il Genoa (0-0) a Marassi il Parma, rimasto in 10 per via dell’espulsione di Ndiaye, è stato salvato dai miracoli di Suzuki, che in pieno recupero ha pure parato un calcio di rigore al rossoblù Cornet. Gli emiliani continuano a fare fatica in fase realizzativa: con appena tre gol segnati in sette giornate hanno il secondo peggior attacco del torneo.

Cuesta dovrà rinunciare allo squalificato Ndiaye: al suo posto, sull’out sinistro di difesa, toccherà a Lovik. Sulla corsia destra è ballottaggio invece tra Almqvist e Britschgi. Nel Como è ancora squalificato Rodriguez ma nel frattempo Fabregas ha ritrovato Diao, già in panchina contro la Juve.

Come vedere Parma-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Como, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Como dominerà il possesso cercando di scardinare la difesa del Parma, che farà nuovamente le barricate. Il copione della gara potrebbe essere questo: leggera preferenza per i lariani in una gara in cui il numero dei gol complessivi, considerando, le enormi difficoltà offensive dei ducali, con ogni probabilità sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Parma-Como

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Lovik; Keita, Sorensen; Almqvist, Bernabè, Cutrone; Pellegrino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1