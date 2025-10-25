Pronostico Brentford-Liverpool: la prova di forza spazza via i dubbi

Brentford-Liverpool è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Champions League, sul campo del Francoforte, è arrivata la prova di forza che serviva al Liverpool: dopo quattro sconfitte di fila la truppa di Slot è riuscita a rimettere le cose a posto. E c’è la sensazione, visto l’enorme valore della rosa, che serviva solamente questa spinta per iniziare, realmente, a tritare tutti gli avversari che capitano davanti. Almeno quelli che partono con altri obiettivi e che sono nettamente inferiori in tutto.

Il Brentford, e non ce ne voglia nessuno, è un avversario di questi. Una squadra che spera di salvarsi – al momento lo sarebbe – senza soffrire troppo e togliersi, magari, qualche bella soddisfazione in corso d’opera. Non è semplice, mettiamolo in chiaro, perché i padroni di casa in questa stagione hanno avuto un avvio molto altalenante e la classifica – con dieci punti – lo rispecchio a pieno. Vero che c’è chi ha fatto di peggio, ed è per questo che al momento tutti sono tranquilli, ma tutti sanno benissimo che un paio di risultati negativi potrebbero cambiare tutto.

In ogni caso, contro il Liverpool – che ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti – di possibilità di tenere vive le speranze punti sono ridotte al minimo, se mai ce ne fossero. E secondo noi non ce ne stanno proprio.

Come vedere Brentford-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Liverpool è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.75 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.40 su GoldBet e Lottomatica e 2.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La forza del Liverpool lo scorso anno è stata quella di riuscire a vincere anche quelle partite complicate grazie ai pochi gol presi. Quest’anno invece le cose stanno andando completamente in maniera diversa ma una difesa del genere prima o poi dovrà tornare ai clean sheat. In ogni caso, la quota della vittoria esterna è molto alta e quindi ci piace. Per chi volesse qualcosa in più, allora, occhio alla possibilità di un’affermazione Reds dentro una gara con una sola squadra a segno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brentford-Liverpool

BRENTFORD (3-4-1-2): Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2