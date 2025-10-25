Pronostico Brentford-Liverpool: la prova di forza spazza via i dubbi

Brentford-Liverpool è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
In Champions League, sul campo del Francoforte, è arrivata la prova di forza che serviva al Liverpool: dopo quattro sconfitte di fila la truppa di Slot è riuscita a rimettere le cose a posto. E c’è la sensazione, visto l’enorme valore della rosa, che serviva solamente questa spinta per iniziare, realmente, a tritare tutti gli avversari che capitano davanti. Almeno quelli che partono con altri obiettivi e che sono nettamente inferiori in tutto.
Il Brentford, e non ce ne voglia nessuno, è un avversario di questi. Una squadra che spera di salvarsi – al momento lo sarebbe – senza soffrire troppo e togliersi, magari, qualche bella soddisfazione in corso d’opera. Non è semplice, mettiamolo in chiaro, perché i padroni di casa in questa stagione hanno avuto un avvio molto altalenante e la classifica – con dieci punti – lo rispecchio a pieno. Vero che c’è chi ha fatto di peggio, ed è per questo che al momento tutti sono tranquilli, ma tutti sanno benissimo che un paio di risultati negativi potrebbero cambiare tutto.
In ogni caso, contro il Liverpool – che ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti – di possibilità di tenere vive le speranze punti sono ridotte al minimo, se mai ce ne fossero. E secondo noi non ce ne stanno proprio.
Come vedere Brentford-Liverpool in diretta tv e in streaming
La sfida Brentford-Liverpool è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
La forza del Liverpool lo scorso anno è stata quella di riuscire a vincere anche quelle partite complicate grazie ai pochi gol presi. Quest’anno invece le cose stanno andando completamente in maniera diversa ma una difesa del genere prima o poi dovrà tornare ai clean sheat. In ogni caso, la quota della vittoria esterna è molto alta e quindi ci piace. Per chi volesse qualcosa in più, allora, occhio alla possibilità di un’affermazione Reds dentro una gara con una sola squadra a segno.
Le probabili formazioni di Brentford-Liverpool
BRENTFORD (3-4-1-2): Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.