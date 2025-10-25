Pronostici Cremonese-Atalanta: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Cremonese-Atalanta, i pronostici del match: possibile marcatore e non solo, ecco tutte le quote

Ritornare al successo dopo tre pareggi consecutivi e interrompere in tempi relativamente brevi il digiuno da gol che dura ormai da 265 minuti di gioco. Nella trasferta che vedrà l’Atalanta di Juric impegnata sul campo della Cremonese, non sono pochi i temi di una partita scontata solo sulla carta.

I lombardi hanno infatti dimostrato di saper vendere cara, carissima la propria pelle: la compagine di Nicola tallona i nerazzurri ad una sola lunghezza di distanza in classifica. Anche per questo gli orobici avranno bisogno di tutto il proprio peso offensivo per avere la meglio in 90 minuti che potrebbero verosimilmente viaggiare sul filo sottile dell’equilibrio.

A meno di novità dell’ultim’ora, al fianco di Scamacca dovrebbe agire Lookman. Pur muovendosi piuttosto bene, sfiorando il gol in diverse circostanze, l’attaccante nigeriano non è ancora riuscito a trovare il bersaglio grosso. Parte della crescita della ‘Dea’ passa anche dalle folate del vecchio pallino di mercato dell’Inter, chiamato a caricarsi sulle spalle una squadra che difficilmente può prescindere dai suoi gol.

Cremonese-Atalanta, i pronostici del match: marcatore, tiratori e possibili ammoniti

Anche per la legge dei grandi numeri, Lookman potrebbe ritrovare la via del gol proprio contro la Cremonese sfruttando la velocità nell’uno contro uno e una ritrovata fame agonistica. Piuttosto variegato si presenta invece il discorso legato ai possibili tiratori.

Con sette conclusioni provate – quattro delle quali indirizzate nello specchio di porta – Pasalic sa come trovarsi nella posizione giusta al momento giusto. Il croato è un jolly imprescindibile per l’Atalanta, guizzante e difficile da marcare: piace l’Over 0,5 di tiri in porta del centrocampista nerazzurro così come quello di Federico Bonazzoli che – quando chiamato in causa – difficilmente non riesce a rispondere presente.

Una soluzione intrigante porta poi ad almeno un tiro di porta di Zalewski: molto bravo ad accentrarsi per andare alla conclusione con il suo piede forte, l’ex esterno della Roma non è un calciatore al quale manca coraggio per provare la conclusione (in soli 250 minuti di gioco, sono tre i tiri complessivamente effettuati dal polacco). La sensazione è che Zalewski possa ritagliarsi spazi importanti soprattutto se la Cremonese dovesse optare per un approccio conservativo.

Per quanto riguarda i possibili ammoniti del match, infine, sono due i nomi che intrigano molto più degli altri. Una soluzione porta diretti a Bondo, non abituato a tirare indietro la gamba alla luce della sua ‘effervescenza’ agonistica; l’altra a De Roon, infaticabile recuperatore di pallone dell’Atalanta anche se non nuovo ad interventi al limite che potrebbero ‘indirizzarlo’ sul taccuino dei cattivi.

Lookman marcatore plus; Pasalic, Bonazzoli e Zalewski Over 0,5 tiro in porta in plus si trovano su Goldbet a quota 14,76.

La quota complessiva per Bondo e de Roon ammoniti plus è invece pari a 17,16 volte la posta.