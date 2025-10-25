I pronostici di sabato 25 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 25 ottobre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Archiviato il turno di Champions League, per Napoli e Inter, le due grandi protagoniste della scorsa Serie A, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Si preannuncia un pomeriggio rovente al “Maradona”, teatro della partita più attesa dell’ottava giornata, per svariati motivi. Gli umori di azzurri e nerazzurri, infatti, ad oggi sono diametralmente opposti: i partenopei martedì scorso sono clamorosamente naufragati ad Eindhoven e la porta non rimane inviolata da ben sette partite.

Si respira un’altra aria, invece, in casa Inter. Cristian Chivu, dopo i tentennamenti iniziali, si è scrollato di dosso le polemiche ed ha ricompattato un gruppo che sembra nuovamente in missione e che si è forse definitivamente messo alle spalle le delusioni della scorsa stagione. Dalla sconfitta con la Juventus l’Inter ha sempre vinto, inanellando un filotto di sette successi consecutivi tra campionato e coppe.

La voglia di riscatto dei partenopei dopo la brutta figura di Eindhoven sarà determinante ma chi ci arriva meglio è indubbiamente l’Inter che, oltre ad essere reduce da due clean sheet, sta segnando con straordinaria frequenza: tra Champions League e campionato i nerazzurri hanno realizzato la bellezza di 27 gol. Il primo tempo, tuttavia, potrebbe rivelarsi una vera e propria partita a scacchi: anche la stanchezza per l’impegno di coppa influirà certamente. Entrambe, in ogni caso, dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie casalinghe probabili in Bundesliga per Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte, mentre in Premier League il Chelsea non dovrebbe fallire contro il Sunderland. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Brest-PSG, AL Hazem FC-Al-Nassr e Augsburg-Lipsia. Promettono almeno un gol per squadra Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco, Brentford-Liverpool e Napoli-Inter.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Newcastle-Fulham, Premier League, ore 16:00

Vincenti

CHELSEA (in Chelsea-Sunderland, Premier League, ore 16:00)

(in Chelsea-Sunderland, ore 16:00) EINTRACHT FRANCOFORTE (in Eintracht Francoforte-St. Pauli, Bundesliga, ore 18:30)

(in Eintracht Francoforte-St. Pauli, ore 18:30) BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Colonia, Bundesliga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brest-PSG , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 AL Hazem FC-Al-Nassr , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Augsburg-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Brentford-Liverpool , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Napoli-Inter, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Cremonese-Atalanta, Serie A, ore 20:45