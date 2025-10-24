Pronostico Real Sociedad-Siviglia: entrambe riprendono il discorso

Real Sociedad-Siviglia è una gara della decima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

L’anticipo della decima giornata della Liga spagnola mette di fronte due formazioni che oggettivamente, dall’inizio dell’anno, avrebbero potuto fare meglio. Soprattutto la Real Sociedad, ovviamente, ferma a quota sei punti e al diciottesimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione.

Ora, i baschi alla fine non andranno in Segunda Division per evidenti motivi e hanno pure il tempo di rimettere le cose a posto. Ma di certo devono dare una sterzata al proprio campionato, cosa che fino al momento non è arrivata. Anche perché, il tecnico Sergio Francisco, come è ampiamente preventivabile, rischia grosso: un’altra sconfitta potrebbe mettere la parola fine a questa sua presenza in panchina. Il Siviglia dal proprio canto avrebbe potuto fare di meglio per un motivo specifico: nel momento in cui potrebbe alzare l’asticella delle proprie prestazioni, non ci riesce. La sconfitta interna contro il Maiorca dello scorso weekend è una testimonianza importante di tutto questo. Almeyda è riuscito sì a dare una parvenza di squadra a questa truppa, ma ancora sotto l’aspetto mentale la deve fare crescere.

Ma in che senso, direte voi, queste due squadre riprenderanno il discorso? Negli ultimi due confronti (a differenza di quanto era successo nei quattro ancora più precedenti) è finita con una sola formazione a segno. Ora, in questo caso, andando a vedere i numeri che sono venuti fuori dopo questi primi mesi di campionato, è evidente che la situazione potrebbe cambiare. Anzi, cambierà.

Come vedere Real Sociedad-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Siviglia, gara valida per la decima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00.

Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.73 su Snai.

Il pronostico

Sì, il discorso riprenderà con entrambe a segno. I numeri ci dicono questo. Poi occhio al pareggio che potrebbe anche accontentare entrambe e, forse, potrebbe anche salvare la panchina dell’allenatore della Real Sociedad.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Gorrotzategi; Guedes, Mendez, Herrera, Barrenetxea; Oyazarbal.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Salas, Marcao, Suazo; Agoume, Sow; Sanchez, Alexis Sanchez, Romero; Vargas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1