Pronostico Chelsea-Sunderland: sogno spezzato e allungo

Chelsea-Sunderland è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
In questo momento, Chelsea e Sunderland, sono appaiate a quota 14 punti in classifica dopo otto giornate. Da un lato c’è la squadra campione del Mondo in carica, dall’altro una neo promossa che ha fatto oggettivamente bene, oltre a quanto previsto, in questo avvio di stagione.
Nessuno in casa ospite, comunque, ha chissà quali sogni di gloria. Ci sono squadroni in Premier – una è proprio quella Blues – che spendono milioni e milioni di euro per essere competitivi. Quindi il pensiero, l’obiettivo, è quello di prendersi velocemente la salvezza. Queste partite, quindi, vengono affrontate con il giusto spirito – quello di pensare a divertirsi, più che altro – perché ci sono poche possibilità che il pronostico possa essere in qualche modo ribaltato. Il calcio lo diciamo sempre non è una scienza esatta e menomale, ma pensare di fermare questo Chelsea, che arriva da quattro vittorie di fila – e che quindi attraversa un grandissimo momento di forma – ci pare davvero esagerato. Quasi una cosa impossibile.
Per questo motivo il nostro pronostico ovviamente pende tutto verso la squadra del tecnico italiano che ha trovato, a quanto pare, la formula giusta. Vabbè, con quella rosa che ha a disposizione chi non lo farebbe….
Come vedere Chelsea-Sunderland in diretta tv e in streaming
La sfida Chelsea-Sunderland è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Chelsea è quotata 1.38 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.77 su Snai.
Il pronostico
Poca storia, in questa partita. Il Chelsea si prenderà match e tre punti divertendosi e divertendo. La sfida, infatti, potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Chelsea-Sunderland
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabayo, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo, Estevao, Fernandez, Neto; Joao Pedro.
SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Hume, Ballard, Masuaku, Mukiele; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fée.