Pronostico Carrarese-Venezia: non c’è due senza tre

Carrarese-Venezia è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Nella storia, tra queste due squadre, sono tre gli scontri diretti. E per due volte ha vinto il Venezia, una delle formazioni che al momento girano meglio nel campionato cadetto, visto che viene da cinque risultati utili di fila.

La formazione di Stroppa, ovviamente per la rosa ma anche perché è una delle squadre retrocesse che non ha cambiato moltissimo rispetto all’anno scorso, rimane una delle favorite per il salto di categoria e quindi per il ritorno immediato in Serie A. Diciamo che dopo un avvio di annata balbettante (ma serviva, senza dubbio, questo tempo) è arrivato il momento di raccogliere i frutti di tutto il lavoro fatto. Direte voi, ma la Carrarese in campo non scende? Niente di più sbagliato. I padroni di casa sono complicati, ostici, rognosi oseremmo dire, e che vengono inoltre da un filotto di quattro risultati utili di fila (3 pareggi e 1 vittoria) che lasciano sicuramente ben sperare per questo match.

In generale, però, la Carrarese in casa nel corso di questa stagione ha vinto solamente una volta contro la Juve Stabia, il 5 ottobre scorso. Poi hanno portato via punti il Modena, l’Avellino e anche il Padova, soprattutto quest’ultima non una formazione che mira al salto di categoria. Quindi, nel momento in cui si alza il livello, si soffre. E il Venezia, in tutto questo potrebbe riuscire a prendersi tutto il malloppo. Anche perché, in stagione, i veneti non hanno mai perso fuori casa.

Come vedere Carrarese-Venezia in diretta tv e in streaming

Carrarese-Venezia, in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

La vittoria del Venezia è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica e 1.77 su Snai.

Il pronostico

Il Venezia in questo momento è davvero in palla e rischia di prendersi l’intero malloppo. La cosa che piace però è il segno GOL: entrambe segnano e subiscono, perché spinte dalla voglia sempre di mettere mano al match. E di conseguenza, anche le tre reti complessive sono quasi certe.

Le probabili formazioni di Carrarese-Venezia

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Minucci, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Finotto, Abiuso.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingthiene, Korac, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Bjarkason; Adorante, Casas Marin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2