Pronostico Borussia Dortmund-Colonia: la musica non cambia

Borussia Dortmund-Colonia è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante nella classifica della Bundesliga siano solamente tre i punti di differenza tra queste due formazioni – a favore del Borussia Dortmund – nella realtà dei fatti, vista la rosa, ce ne dovrebbero essere molti di più.

Merito del Colonia, principalmente, che ha iniziato molto bene la propria stagione, ma anche e soprattutto per demeriti del Borussia che, all’inizio dell’anno, si è permesso dei passi falsi che, più o meno, sono già stati recuperati nel corso dell’anno. Adesso, come al solito, l’obiettivo è quello di continuare a vincere e cercare, fin quando possibile, tenere testa al Bayern Monaco che come sappiamo fa sempre e solo un campionato diverso.

Certo, la sconfitta nello scontro diretto della scorsa settimana di indicazioni ne ha mandate. Ma i gialloneri non hanno demeritato, hanno incassato il colpo, e sono andati a vincere a Copenaghen in Champions League su campo comunque complicato. E il cammino in Europa mostra una squadra viva, che ha i muscoli, e che vincerà questa partita come successo negli ultimi tre incroci. Con numeri impressionati.

Il pronostico

Undici gol fatti e uno solo subito dal Borussia Dortmund negli ultimi tre incroci contro il Colonia. Quindi un evidente divario. Un divario che tutto sommato rimarrà tale, visto che parliamo di un match con una semplice vittoria dei padroni di casa dentro una sfida che alla fine dei 90′ regalerà almeno tre gol complessivi. Forse qualcosa in più.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Colonia

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Guirassy, Beier.

COLONIA (3-4-2-1): Scwabe; Schmied, Hubers, Heintz; Sebulonsen, Johannensson, Martel, Lund; Waldschmidt, Kaminski; Thielmann.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1