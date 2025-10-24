Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa-coda e non solo

Bundesliga, solo vittorie per il Bayern Monaco da quando è iniziata la stagione: in questo weekend i bavaresi fanno visita al Gladbach fanalino di coda.

Insaziabile. Difficile trovare termini migliori per descrivere questo Bayern Monaco: da quando è cominciata la stagione i bavaresi conoscono un solo risultato, la vittoria. Che si tratti di coppe o campionato. Sabato si sono aggiudicati il primo Klassiker della Bundesliga 2025-26, tornando a battere il Borussia Dortmund – unica squadra insieme al Lipsia che in queste prime sette giornate ha provato a tenergli testa – all’Allianz Arena. Con i gol di Kane e Olise i campioni di Germania hanno regolato 2-1 i gialloneri, dimostrando per l’ennesima volta come a queste latitudini non ci sia trippa per gatti.

Troppa la superiorità di un Bayern Monaco che è a punteggio pieno sia in campionato (già a +5 sulla seconda) e in Champions League. Sì, in settimana la corazzata di Vincent Kompany si è divertita contro il Club Brugge nella coppa dalle grandi orecchie travolgendo 4-0 i belgi in una gara senza storia, caratterizzata anche dall’esordio con gol del classe 2008 Karl, un giovane di cui sentiremo presto parlare. La corsa del Bayern non si arresterà neppure nella trasferta – in passato spesso ostica per i bavaresi – di Monchengladbach in uno dei più classici testacoda. Il Borussia, infatti, giace in fondo alla classifica della Bundesliga ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto. I Fohlen hanno cambiato allenatore da poco (Polanski al posto di Seoane) ma l’andazzo non è cambiato: prevediamo un comodo successo della capolista che però potrebbe non riuscire, stavolta, a tenere la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

L’Eintracht Francoforte continua a subire caterve di gol: nel turno di Champions League, mercoledì scorso, gli uomini di Dino Toppmoller (peggior difesa della Bundesliga) hanno dovuto fare i conti con un’altra ripassata. Il Liverpool non ha avuto nessuna pietà delle Adler, annichilite 5-1 dai Reds al Deutsche Bank Park.

Quella con i campioni inglesi in carica è stata la quarta partita senza vittorie per Gotze e compagni, costretti a cambiare registro per non rimanere troppo attardati in classifica. La sfida con il St. Pauli, reduce da quattro sconfitte di fila e vistosamente in caduta libera, sembra l’occasione giusta per ripartire. Un discorso che vale anche per l’Hoffenheim: il club di Sinsheim ha l’opportunità di fare altri passi avanti dopo il ritorno al successo con il St. Pauli nel match casalingo con l’Heidenheim, penultimo in classifica e disastroso fuori casa (0 vittorie e solo un gol segnato nelle gare giocate in trasferta). Il Lipsia, momentaneamente la seconda forza del torneo, è favorito contro l’Augsburg: i Roten Bullen però non possono sottovalutare più di tanto i bavaresi, che pur essendo in difficoltà faranno di tutto per far registrare un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Match di difficile lettura, infine, quello tra Amburgo e Wolfsburg: entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco)

Hoffenheim (in Hoffenheim-Heidenheim)

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-St. Pauli)

La partita da almeno tre gol complessivi

Augsburg-Lipsia

Hoffenheim-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco

Augsburg-Lipsia

Amburgo-Wolfsburg

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno Gol in Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

