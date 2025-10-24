I pronostici di venerdì 24 ottobre: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 24 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B

La vittoria sulla Fiorentina, domenica scorsa, ha permesso al Milan di scavalcare in un colpo solo il Napoli e la Roma e di raggiungere quota 16 punti e di prendersi la vetta (solitaria) della classifica della Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo sette giornate di campionato, guarda dunque tutti dall’alto verso il basso.

Allegri sorridente
I pronostici di venerdì 24 ottobre: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B (LaPresse) – IlVeggente.it

 

Nonostante sia ancora incerottato, il Milan ha la qualità necessaria per scardinare la difesa del Pisa che, come la Fiorentina, a San Siro farà una partita difensiva, cercando di chiudere ogni spazio agli uomini di Allegri. Sembrano esserci i presupposti affinché si verifichi un clean sheet rossonero: il Diavolo non tiene la porta inviolata davanti al proprio pubblico dallo scorso 13 settembre.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Jong Ajax-FC Emmen, Fatih Karagümrük-Kayserispor e Werder Brema-Union Berlino, mentre Al Ittihad-Al Hilal, Helmond Sport-FC Dordrecht e Real Sociedad-Siviglia promettono almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Leeds-West Ham, Premier League, ore 21:00

Vincenti

  • MILAN (in Milan-Pisa, Serie A, ore 20:45)
  • MODENA O PAREGGIO (in Modena-Empoli, Serie B, ore 20:30)
  • AL HILAL O PAREGGIO (in Al Ittihad-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Jong Ajax-FC Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Fatih Karagümrük-Kayserispor, Super Lig, ore 19:00
  • Werder Brema-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Al Ittihad-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Helmond Sport-FC Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Real Sociedad-Siviglia, Liga, ore 21:00
Il “clamoroso”

X in Paris FC-Nantes, Ligue 1, ore 20:45

