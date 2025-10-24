I pronostici di venerdì 24 ottobre: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 24 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B

La vittoria sulla Fiorentina, domenica scorsa, ha permesso al Milan di scavalcare in un colpo solo il Napoli e la Roma e di raggiungere quota 16 punti e di prendersi la vetta (solitaria) della classifica della Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo sette giornate di campionato, guarda dunque tutti dall’alto verso il basso.

Nonostante sia ancora incerottato, il Milan ha la qualità necessaria per scardinare la difesa del Pisa che, come la Fiorentina, a San Siro farà una partita difensiva, cercando di chiudere ogni spazio agli uomini di Allegri. Sembrano esserci i presupposti affinché si verifichi un clean sheet rossonero: il Diavolo non tiene la porta inviolata davanti al proprio pubblico dallo scorso 13 settembre.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Jong Ajax-FC Emmen, Fatih Karagümrük-Kayserispor e Werder Brema-Union Berlino, mentre Al Ittihad-Al Hilal, Helmond Sport-FC Dordrecht e Real Sociedad-Siviglia promettono almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Leeds-West Ham, Premier League, ore 21:00

Vincenti

MILAN (in Milan-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Milan-Pisa, ore 20:45) MODENA O PAREGGIO (in Modena-Empoli, Serie B, ore 20:30)

(in Modena-Empoli, ore 20:30) AL HILAL O PAREGGIO (in Al Ittihad-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Jong Ajax-FC Emmen , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Fatih Karagümrük-Kayserispor , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Werder Brema-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ittihad-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Helmond Sport-FC Dordrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Real Sociedad-Siviglia, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 14.79 GOLDBET ; 13.97 SNAI; 14.79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Paris FC-Nantes, Ligue 1, ore 20:45