I pronostici del weekend (25-26 ottobre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ottava giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali che torneranno in campo nel mese di novembre, ripartonono tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo in Inghilterra per Chelsea, Arsenal e Newcastle, tutte impegnate in casa rispettivamente contro Sunderland, Crystal Palace e Fulham. Segno “1” anche per Benfica e Lille.

Xabi Alonso
I pronostici del weekend (25-26 ottobre): Serie A e campionati esteri (LaPresse) – IlVeggente.it

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Hoffenheim-Heidenheim, Borussia Dortmund-Colonia, Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, Brentford-Liverpool e Feyenoord-PSV.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare sul “Clasico” tra Real Madrid e Barcellona, a seguire Fiorentina-Bologna, Manchester United-Brighton,  Augsburg-Lipsia e Lens-Marsiglia.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Hoffenheim-Heidenheim, Bundesliga, sabato 15:30
Borussia Dortmund-Colonia, Bundesliga, sabato 18:30
Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
Brentford-Liverpool, Premier League, sabato 18:30
Feyenoord-PSV, Eredivisie, domenica 14:30
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Chelsea (in Chelsea-Sunderland, Premier League, sabato 16:00)
Arsenal (in Arsenal-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)
Lille (in Lille-Metz, Ligue 1, domenica 15:00)
Benfica (in Benfica-Arouca, Primeira Liga, sabato 21:30)
Newcastle (in Newcastle-Fulham, Premier League, sabato 16:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 34.67 GOLDBET ; 35.13 SNAI; 34.67 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Fiorentina-Bologna, Serie A, domenica 18:00
Manchester United-Brighton, Premier League, sabato 18:30
Real Madrid-Barcellona, Liga, domenica 16:15
Augsburg-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
Lens-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:05
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie