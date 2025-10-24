I pronostici del weekend (25-26 ottobre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ottava giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali che torneranno in campo nel mese di novembre, ripartonono tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo in Inghilterra per Chelsea, Arsenal e Newcastle, tutte impegnate in casa rispettivamente contro Sunderland, Crystal Palace e Fulham. Segno “1” anche per Benfica e Lille.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Hoffenheim-Heidenheim, Borussia Dortmund-Colonia, Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, Brentford-Liverpool e Feyenoord-PSV.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare sul “Clasico” tra Real Madrid e Barcellona, a seguire Fiorentina-Bologna, Manchester United-Brighton, Augsburg-Lipsia e Lens-Marsiglia.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Hoffenheim-Heidenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Borussia Dortmund-Colonia, Bundesliga, sabato 18:30

• Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• Brentford-Liverpool, Premier League, sabato 18:30

• Feyenoord-PSV, Eredivisie, domenica 14:30

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Chelsea (in Chelsea-Sunderland, Premier League, sabato 16:00)

• Arsenal (in Arsenal-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)

• Lille (in Lille-Metz, Ligue 1, domenica 15:00)

• Benfica (in Benfica-Arouca, Primeira Liga, sabato 21:30)

• Newcastle (in Newcastle-Fulham, Premier League, sabato 16:00)

Comparazione quota totale (gol + over): 34.67 GOLDBET ; 35.13 SNAI; 34.67 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Fiorentina-Bologna, Serie A, domenica 18:00

• Manchester United-Brighton, Premier League, sabato 18:30

• Real Madrid-Barcellona, Liga, domenica 16:15

• Augsburg-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30

• Lens-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:05