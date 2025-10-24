I pronostici del weekend (25-26 ottobre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ottava giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali che torneranno in campo nel mese di novembre, ripartonono tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo in Inghilterra per Chelsea, Arsenal e Newcastle, tutte impegnate in casa rispettivamente contro Sunderland, Crystal Palace e Fulham. Segno “1” anche per Benfica e Lille.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Hoffenheim-Heidenheim, Borussia Dortmund-Colonia, Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, Brentford-Liverpool e Feyenoord-PSV.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare sul “Clasico” tra Real Madrid e Barcellona, a seguire Fiorentina-Bologna, Manchester United-Brighton, Augsburg-Lipsia e Lens-Marsiglia.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Arsenal (in Arsenal-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)
• Lille (in Lille-Metz, Ligue 1, domenica 15:00)
• Newcastle (in Newcastle-Fulham, Premier League, sabato 16:00)
Partite da almeno un gol per squadra
• Augsburg-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
• Lens-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:05