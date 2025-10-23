Pronostico Young Boys-Ludogorets: c’è sempre una prima volta

Young Boys-Ludogorets è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due sconfitte di fila per lo Young Boys in campionato, due pareggi di fila per il Ludogorets nella stessa competizione, ovviamente a casa loro. Momento negativo, soprattutto per i padroni di casa, che hanno però l’occasione di una prima volta.
Due confronti diretti tra queste due formazioni e due vittorie della squadra bulgara. Una in amichevole, c’è da dirlo, ma è sempre una bella vittoria contro gli elvetici molto calati nel corso degli ultimi anni e che avrebbero anche delle qualità importanti in rosa per riuscire a tirarsi fuori. E quale migliore occasione di questa? Nessuna a dire il vero. Anche perché, in generale, il cammino dei gialloneri tra le mura amiche è sicuramente importante. Sì, sono arrivate due sconfitte nelle ultime tre gare, ma nelle ultime dieci, allargando quindi il nostro sguardo, le vittorie sono state sei.
Il Ludogorets, invece, fuori casa balbetta: segna poco e non riesce nemmeno a vincere quelle partite che sulla carta sono decisamente alla portata. Nelle ultime quattro uscite, infatti, sono arrivati tre pareggi. E l’unica vittoria è stata sul campo del Malmo. Anche questo è un evidente segnale.
Come vedere Young Boys-Ludogorets in diretta tv e in streaming
La sfida Young Boys-Ludogorets è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria dello Young Boys è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.
Il pronostico
Lo Young Boys in casa non si può permettere il lusso di sbagliare e in generale vuole centrare la prima vittoria contro una squadra che sembra un tabù. La quota è altissima ma piace. E anche quella del GOL (sì, entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete) è da tenere in molta considerazione.
Le probabili formazioni di Young Boys-Ludogorets
YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Janko, Lauper, Benito, Hadjam; Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro; Bedia, Gigovic.
LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov; Naressi, Kaloc, Stanic; Marcus, Bile, Vidal.