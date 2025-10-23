Pronostico Salisburgo-Ferencvaros: è l’ora del riscatto

Salisburgo-Ferencvaros è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Cinque sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in Europa. Per il Salisburgo, una squadra che è giusto ricordarlo è andata a giocare il Mondiale per Club nel corso dell’estate, è arrivato il momento del riscatto.
Zero punti nelle prime due uscite quest’anno, gli austriaci sognano quello che evidentemente sarebbe un colpo grosso nell’economia del girone unico. Perché ok che ci sarebbe anche del tempo per riuscire poi ad aggiustare le cose, ma è evidente che quando non lo fai nel modo giusto e quando è giusto, soprattutto, poi tutto si complica. I quattro punti conquistati dal Ferencvaros non possono e non devono fare paura alla formazione che gioca in casa. Imbattuto da nove partite – cinque vittoria e quattro pareggi – il Ferenc vorrebbe ovviamente continuare a tenere aperta la striscia utile. Ma sa benissimo dal proprio canto che servirebbe una prestazione quasi perfetta per uscire fuori con un risultato positivo.
Di certo in questo match non mancheranno le emozioni, parliamo infatti di due squadre che fanno dell’atteggiamento offensivo – anche quando in alcuni casi sarebbe meglio affrontare in maniera diversa le partite – la propria prerogativa. E questo ci permette di dire che almeno un gol per squadra è sicuramente da tenere in considerazione come pronostico finale per questo match.
Come vedere Salisburgo-Ferencvaros in diretta tv e in streaming
La sfida Salisburgo-Ferencvaros è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Salisburgo è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
L’ora del riscatto per il Salisburgo è decisamente arrivata. E con essa arriveranno i primi punti in questa campagna europea. Match da almeno un gol per squadra.
Le probabili formazioni di Salisburgo-Ferencvaros
SALISBURGO (4-2-2-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Diabate, Diambou; Yeo, Alajbegovic; Baidoo, Onisiwo.
FERENCVAROS (3-5-2): Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Cadu, Levi, Keita, Kanichowski, Nagy; Varga, Joseph.