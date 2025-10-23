Pronostico Salisburgo-Ferencvaros: è l’ora del riscatto

Salisburgo-Ferencvaros è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in Europa. Per il Salisburgo, una squadra che è giusto ricordarlo è andata a giocare il Mondiale per Club nel corso dell’estate, è arrivato il momento del riscatto.

Zero punti nelle prime due uscite quest’anno, gli austriaci sognano quello che evidentemente sarebbe un colpo grosso nell’economia del girone unico. Perché ok che ci sarebbe anche del tempo per riuscire poi ad aggiustare le cose, ma è evidente che quando non lo fai nel modo giusto e quando è giusto, soprattutto, poi tutto si complica. I quattro punti conquistati dal Ferencvaros non possono e non devono fare paura alla formazione che gioca in casa. Imbattuto da nove partite – cinque vittoria e quattro pareggi – il Ferenc vorrebbe ovviamente continuare a tenere aperta la striscia utile. Ma sa benissimo dal proprio canto che servirebbe una prestazione quasi perfetta per uscire fuori con un risultato positivo.

Di certo in questo match non mancheranno le emozioni, parliamo infatti di due squadre che fanno dell’atteggiamento offensivo – anche quando in alcuni casi sarebbe meglio affrontare in maniera diversa le partite – la propria prerogativa. E questo ci permette di dire che almeno un gol per squadra è sicuramente da tenere in considerazione come pronostico finale per questo match.