Pronostico Modena-Empoli: il cambio in panca non dà la scossa

Modena-Empoli è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Da una settimana a questa parte, dopo un avvio di campionato davvero complicato, Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. La società toscana ha chiamato in panchina Dionisi, ma non basterà, almeno stavolta, per lo scossone.

Sì, di solito quando un club cambia allenatore riesce, soprattutto nell’immediato, a dare una sterzata. Ma questo Modena, primo in classifica, con un carattere enorme dimostrato la scorsa settimana con il pareggio sul campo del Palermo davanti ad oltre 30mila spettatori, è una spanna superiore. Vero che il gol è arrivato grazie ad un’autorete, ma nel momento in cui i siciliani sono passati in vantaggio, il merito dei canarini emiliani è stato quello di rimanere in partita contro tutto e contro tutti. E il merito, alla fine, ripaga sempre.

Sottil quindi, che ha la migliore difesa del campionato con soli 4 gol subiti, e ha anche il miglior attacco con 14 reti fatte in 8 gare, vive il suo migliore momento di forma con questa squadra e non vuole di certo fermarsi adesso. L’alchimia creata dentro la truppa gialla è quella giusta, e il pareggio della scorsa settimana, come detto, non può far altro che aumentare l’autostima. In poche parole, si continua a vincere e si continua ad inanellare dei risultati positivi.

Come vedere Modena-Empoli in diretta tv e in streaming

Modena-Empoli, in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto.

La vittoria del Modena è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Modena vincente così come quasi sempre successo in questa stagione (un solo pareggio) contro un Empoli che ha bisogno di tempo e di lavoro per riuscire a tornare in corsa. Lo scossone immediato stavolta non c’è.

Le probabili formazioni di Modena-Empoli

MODENA (3-5-1-1): Chichizola; Magnino, Adorni, Nielling; Zampano, Sersanti, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Di Mariano; Gliozzi.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ilie, Yepes, Moruzzi; Saporiti, Ceasay; Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2