Pronostico Malmo-Dinamo Zagabria: salta il solito fattore

Malmo-Dinamo Zagabria è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni. E a differenza di quanto successo negli unici due scontri diretti che nella storia ci sono stati tra queste due formazioni, è evidente come sia pronto a saltare il solito fattore.

Sì, nel 2011 – nelle qualificazioni alla Champions League – Malmo e Dinamo Zagabria si sono affrontate (il turno lo hanno superato i croati) ed entrambe hanno vinto in casa. Sì, il passaggio del turno lo avevo messo in cassaforte quelli che giovedì sera giocheranno in trasferta vincendo 4-1 in casa, quindi al ritorno un poco la concentrazione si era abbassata. Ora, rispetto ad allora, c’è la netta sensazione che il Malmo sia rimasto sempre lo stesso (capace di vincere in Patria ma molto fragile in trasferta) mentre la Dinamo Zagabria, con diverse apparizioni anche in Champions League, ha sicuramente alzato il proprio livello.

E questo ce lo dice anche l’attuale classifica dell’Europa League: Dinamo prima con sei punti, Malmo ultimo con zero punti e soprattutto cinque gol subiti. Un evidente e chiaro momento negativo, in generale, che si ripercuote anche su quelle che sono le prestazioni in campionato che non sono delle migliori. E di questo momento, la Dinamo, è pronta ad approfittarne.