Pronostico Malmo-Dinamo Zagabria: salta il solito fattore

Malmo-Dinamo Zagabria è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni. E a differenza di quanto successo negli unici due scontri diretti che nella storia ci sono stati tra queste due formazioni, è evidente come sia pronto a saltare il solito fattore.
Sì, nel 2011 – nelle qualificazioni alla Champions League – Malmo e Dinamo Zagabria si sono affrontate (il turno lo hanno superato i croati) ed entrambe hanno vinto in casa. Sì, il passaggio del turno lo avevo messo in cassaforte quelli che giovedì sera giocheranno in trasferta vincendo 4-1 in casa, quindi al ritorno un poco la concentrazione si era abbassata. Ora, rispetto ad allora, c’è la netta sensazione che il Malmo sia rimasto sempre lo stesso (capace di vincere in Patria ma molto fragile in trasferta) mentre la Dinamo Zagabria, con diverse apparizioni anche in Champions League, ha sicuramente alzato il proprio livello.
E questo ce lo dice anche l’attuale classifica dell’Europa League: Dinamo prima con sei punti, Malmo ultimo con zero punti e soprattutto cinque gol subiti. Un evidente e chiaro momento negativo, in generale, che si ripercuote anche su quelle che sono le prestazioni in campionato che non sono delle migliori. E di questo momento, la Dinamo, è pronta ad approfittarne.
Come vedere Malmo-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming
La sfida Malmo-Dinamo Zagabria è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Ottime possibilità per la Dinamo Zagabria di rimanere a punteggio pieno in questo grosso raggruppamento di Europa League. Match inoltre da almeno tre gol complessivi.
Le probabili formazioni di Malmo-Dinamo Zagabria
MALMO (4-4-2): Olsen; Larsen, Jansson, Rosler, Busanello; Skogmar, Rosengren, Berg, Bolin; Ekong, Haksabanovic.
DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Nevistic; Goda, McKenna, Dominguez, Valincic; Misic, Zajc; Hoxha, Ljubicic, Bakrar; Beljo.