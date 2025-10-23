Pronostico LDU Quito-Palmeiras: altro colpaccio per i brasiliani

LDU Quito-Palmeiras è la semifinale d’andata della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla

Non tanto per quello che è il reale valore di queste due formazioni che si andranno ad affrontare nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores, ma tanto per il cammino che ha portato soprattutto il Palmeiras ad essere ad un solo passo dal grandissimo evento. Con possibilità di un derby contro il Flamengo in finale.

Contro gli ecuadoriani dell’LDU Quito, i biancoverdi ospiti si possono fregiare di un fatto abbastanza importante che al di là dell’Oceano ha fatto scalpore: l’aver eliminato il River Plate, con una doppia vittoria sia in casa che in trasferta, è stato un segnale clamoroso mandato a tutta la compagnia. La personalità con la quale il Palmeiras si è andato a prendere la qualificazione ha fatto capire che a questa squadra nulla è impossibile.

Dal proprio canto, il Quito, ha vinto pure sia in casa che in trasferta nei quarti di finale e inoltre in nessuna delle due partite non ha preso un gol. Il Palmeiras arriva dalla sconfitta contro il Flamengo in campionato dopo un filotto di vittorie consecutive incredibili. E questo cammino potrebbe ripartire. Anche in trasferta, sì.