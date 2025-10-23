Pronostici ammoniti: la tripla del venerdì

Probabili ammoniti del match del venerdì: tre profili da cerchiare in giallo, tutte le opzioni

In vetta alla classifica di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri non vuole smettere di fermarsi. I rossoneri ospitano il Pisa nel primo anticipo dell’ottava giornata che, in caso di successo, potrebbe permettere a Leao e compagni di mettere distanza tra sé e Inter e Napoli, in attesa del confronto del ‘Maradona’.

Ad arbitrare il match di San Siro sarà arbitrato da Luca Zufferli la cui media di 4,11 ammonizioni non può di certo passare inosservata. Il Milan e Pisa, entrambe con 10 ammonizioni all’attivo, non sono però due squadre avvezze al cartellino facile. Ragion per cui la ricerca del possibile ammonito potrebbe passare dalla valutazione di diverse statistiche.

A cominciare da quelle legate al numero di contrasti che, Cuadrado a parte, vede Aebischer recitare un ruolo da protagonista. Il jolly di Gilardino ha una media di 3,3 contrasti a gara che finora non gli sono costate alcun provvedimento disciplinare. Contro una mediana tecnica e fisica come quella di Allegri, però, andare fuori tempo significa esporsi in maniera inevitabile al cartellino: l’ex Bologna è sicuramente un profilo da prendere in considerazione.

Tre possibili ammoniti, le quote del venerdì

Merita sicuramente attenzione anche il Friday Night di Premier League che vedrà Leeds e West Ham uno contro l’altra. Due squadre che si giocano tanto in termini di punti che si preannunciano tutt’altro che scontati. Restringendo il campo ai possibili ammoniti, occhio soprattutto a Max Kilman.

Il difensore degli Hammers – impiegabile anche sulla corsia mancina – ha già rimediato tre ammonizioni. Un numero ancor più significativo se si pensa che i londinesi non sono una squadra particolarmente indisciplinata: ipotizzare che l’inglese finisca sul taccuino del direttore non è uno scenario fuori da ogni logica.

In Werder Brema-Union Berlino, infine, i riflettori sul ‘giallo’ non potranno essere puntati su Christopher Trimmel. Il difensore austriaco, nonché capitano della squadra della Capitale, è già andato incontro a ben quattro ammonizioni: il pokerissimo, a maggior ragione in un campo caldo come quello del Werder Brema, sembra essere dietro l’angolo.

Aebischer e Kilman ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 16.28. Siamo in attesa della quota sull’ammonizione di Trimmel.