I pronostici di giovedì 23 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 23 ottobre, c’è la terza giornata della League Phase di Europa League e la seconda della Conference League

Tre punti per la Roma di Gian Piero Gasperini nelle prime due giornate della League Phase di Europa League. I giallorossi, dopo aver battuto 2-1 il Nizza grazie ai gol di due difensori (N’Dicka e Mancini), nel secondo turno sono caduti a sorpresa all’Olimpico contro un altro club di Ligue 1, il Lille: stavolta la Francia è stata indigesta ai capitolini, castigati dalla rete di Haraldsson al 6′ del primo tempo (0-1). Una partita davvero stregata quella con i Dogues: nel finale la Roma è riuscita nell’impresa – al contrario – di sbagliare ben tre rigori consecutivi, due errori di Dovbyk e uno di Soulé (l’arbitro aveva fatto ripetere i primi due per via di alcune irregolarità).

La sfida con i cechi del Viktoria Plzen arriva al momento giusto: l’obiettivo è tornare a vincere per riprendere quota in classifica. Ma soprattutto c’è l’esigenza di voltare pagina dopo la sconfitta di sabato scorso nel big match con l’Inter (0-1), che oltre a far scivolare i giallorossi al quarto posto (raggiunti proprio dai nerazzurri e scavalcati dal Milan) ha confermato per l’ennesima volta le difficoltà offensive della squadra di Gasperini.

Roma e Viktoria Plzen si sono affrontate quattro volte nell’ultimo decennio, tra Europa e Champions League. I giallorossi hanno ottenuto due vittorie comode tra le mura amiche (4-1 e 5-0) e molto probabilmente riusciranno ad avere la meglio sui cechi anche stavolta. Visti gli ormai consolidati problemi realizzativi della squadra di Gasperini, tuttavia, non ci aspettiamo un match a senso unico con punteggi roboanti, come invece ipotizzano i bookmaker: il numero di gol segnati dalla Roma dovrebbe essere compreso tra due e quattro.

I pronostici sulle altre partite

Dopo aver accelerato in campionato, il Bologna va a caccia del primo successo europeo. Al momento, infatti, in Europa League gli uomini di Vincenzo Italiano (il tecnico non sarà in panchina nelle prossime due gare in quanto ricoverato in ospedale per una polmonite) sarebbero addirittura fuori dalle ventiquattro squadre che avanzeranno al turno successivo: la classifica del maxigirone, ad oggi, vede stazionare i felsinei al ventisettesimo posto, slot che non basterebbe per conquistare quantomeno il pass per gli spareggi di accesso agli ottavi di finale.

Nella graduatoria dell’Europa League, invece, il prossimo avversario dei felsinei, l’FCSB – che fino al 2017 si chiamava Steaua Bucarest – ha tre punti in più. Partiti dalle qualificazioni, i romeni nelle prime due giornate hanno vinto in trasferta con gli olandesi dei GA Eagles (0-1) e perso 2-0 in casa con gli svizzeri dello Young Boys. Cammino troppo altalenante anche nel campionato romeno, dove gli uomini di Elias Charalambous hanno già incassato 6 sconfitte in 13 turni e sono attualmente tagliati fuori dalla corsa al titolo.

Dopo le sfide con Aston Villa e Friburgo, il livello degli avversari si abbassa in maniera notevole. Ed il Bologna, pur meno convincente in Europa rispetto al campionato, dovrebbe riuscire a portare via i primi tre punti europei dalla trasferta di Bucarest.

Pronostici: la scelta del Veggente

• BOLOGNA VINCENTE in FCSB-Bologna, Europa League, ore 18:45

Vincenti

ASTON VILLA (in Go Ahead Eagles-Aston Villa, Europa League, ore 18:45)

(in Go Ahead Eagles-Aston Villa, ore 18:45) FEYENOORD (in Feyenoord-Panathinaikos, Europa League, ore 18:45)

(in Feyenoord-Panathinaikos, ore 18:45) ROMA (in Roma-Viktoria Plzen, Europa League, ore 21:00)

(in Roma-Viktoria Plzen, ore 21:00) FRIBURGO (in Friburgo-Utrecht, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

AZ-Slovan Bratislava , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Strasburgo-Jagiellonia Białystok , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Shamrock Rovers-Celje, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Genk-Real Betis , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Fenerbahçe-Stoccarda , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Celtic-Sturm Graz, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Lione-Basilea, Europa League, ore 18:45