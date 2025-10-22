Pronostico G.A. Eagles-Aston Villa: momento top e sesta di fila

G.A. Eagles-Aston Villa è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque vittorie di fila e sei risultati utili consecutivi. E anche due vittorie in Europa League senza nemmeno subire un gol. Il momento dell’Aston Villa è ottimo. E forse è poco definirlo così. Di certo la squadra inglese vuole piazzare in questo torneo la terza affermazione di fila. E ci sono ottime possibilità che questo possa succedere.

Anche perché, con gli attaccanti che hanno gli inglesi in rosa, andare a segno contro una formazione che nelle ultime venti partite solamente in due occasioni non ha subito gol, ci pare un compito abbastanza semplice da portare a casa. Senza dimenticare, inoltre, che i Villans si presentano a questa sfida dopo essere andati a vincere, in rimonta, sul campo del Tottenham che era terzo in classifica in Premier League. In poche parole, questa partita, non ci pare possa dire qualcosa di diverso di una affermazione ospite. Non solo le qualità tecniche – che pendono tutte verso gli uomini in trasferta – ma anche l’approccio fisico alla partita, con due squadre che praticamente fanno un “sport” diverso è un altro fattore che sicuramente farà la differenza.