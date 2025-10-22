Pronostico Friburgo-Utrecht: la casella rimane “immacolata”

Friburgo-Utrecht è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nove risultati utili di fila non possono essere in nessun modo una casualità. Il Friburgo, squadra che gioca in casa, sta vivendo un momento magico. E anche in Europa ha quattro punti, a differenza degli olandesi fermi al palo, a quota zero.
Dopo sei risultati negativi – un solo pareggio in oltre un meso – l’Utrecht nello scorso fine settimana è riuscito a tornare alla vittoria contro il Volendam in campionato. Un fuoco di paglia, in questo momento: un’affermazione sì con un risultato comunque largo, ma con molta fortuna per quello che è stato visto durante la partita. Quindi, la casella delle zero vittorie in questa EL, giovedì sera, rimarrà immacolata.
Dopo la prima sconfitta in casa in campionato alla prima giornata, i tedeschi tra le mura amiche hanno piazzato sei risultati utili di fila – quattro vittorie e un pareggio, anche un’amichevole – che lasciano presagire come finirà questo match nella serata di giovedì. Una vittoria che non è minimamente in discussione.
Come vedere Friburgo-Utrecht in diretta tv e in streaming
La sfida Friburgo-Utrecht è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
La vittoria del Friburgo è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai. Il segno OVER 2,5, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Il pronostico
Vittoria interna del Friburgo in una gara da almeno tre reti complessive. Troppo importante il momento per i padroni di casa per pensare a qualcosa di diverso.
Le probabili formazioni di Friburgo-Utrecht
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Scherhant; Adamu.
UTRECHT (4-2-3-1): Barkas; Horemans, van der Hoorn, Viegerger, El Karouani; Zechiel, Egwanda; Jonhatans, Min, Blake; Haller.