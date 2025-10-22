Pronostico Friburgo-Utrecht: la casella rimane “immacolata”

Friburgo-Utrecht è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nove risultati utili di fila non possono essere in nessun modo una casualità. Il Friburgo, squadra che gioca in casa, sta vivendo un momento magico. E anche in Europa ha quattro punti, a differenza degli olandesi fermi al palo, a quota zero.

Dopo sei risultati negativi – un solo pareggio in oltre un meso – l’Utrecht nello scorso fine settimana è riuscito a tornare alla vittoria contro il Volendam in campionato. Un fuoco di paglia, in questo momento: un’affermazione sì con un risultato comunque largo, ma con molta fortuna per quello che è stato visto durante la partita. Quindi, la casella delle zero vittorie in questa EL, giovedì sera, rimarrà immacolata.

Dopo la prima sconfitta in casa in campionato alla prima giornata, i tedeschi tra le mura amiche hanno piazzato sei risultati utili di fila – quattro vittorie e un pareggio, anche un’amichevole – che lasciano presagire come finirà questo match nella serata di giovedì. Una vittoria che non è minimamente in discussione.