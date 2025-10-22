Pronostico Flamengo-Racing Club: il Maracana fa la differenza

Flamengo-Racing Club è la semifinale d’andata della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla

Sul campo, il Racing Club, squadra argentina che affronta il Flamengo in trasferta nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores, non ha mai vinto.

Una volta è successo, solamente ai rigori, che questa squadre riuscisse a battere i brasiliani ed era sempre in questa manifestazione. Poi ci sono stati altri due incontri, nei quali dopo il pareggio in trasferta il Flamengo è riuscito a vincere in casa superando il turno. Si parla di due anni fa, e le cose non sono cambiate. Anzi, qualcosa è cambiato: il Flamengo ha sicuramente alzato il proprio livello e parte con tutti i favori del pronostico in questa partita. E vuole indirizzare anche il passaggio del turno, cosa che potrebbe essere molto probabile, cosa che potrebbe regalare una grossa soddisfazione ai propri tifosi.

E a conferma di questo, c’è anche il momento che i brasiliani stanno vivendo quest’anno in questa manifestazione: 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta ininfluente hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Insomma, tutto sembra acchittato per una bella vittoria dei padroni di casa.