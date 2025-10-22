Pronostico Flamengo-Racing Club: il Maracana fa la differenza

Flamengo-Racing Club è la semifinale d’andata della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla
Sul campo, il Racing Club, squadra argentina che affronta il Flamengo in trasferta nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores, non ha mai vinto.
Una volta è successo, solamente ai rigori, che questa squadre riuscisse a battere i brasiliani ed era sempre in questa manifestazione. Poi ci sono stati altri due incontri, nei quali dopo il pareggio in trasferta il Flamengo è riuscito a vincere in casa superando il turno. Si parla di due anni fa, e le cose non sono cambiate. Anzi, qualcosa è cambiato: il Flamengo ha sicuramente alzato il proprio livello e parte con tutti i favori del pronostico in questa partita. E vuole indirizzare anche il passaggio del turno, cosa che potrebbe essere molto probabile, cosa che potrebbe regalare una grossa soddisfazione ai propri tifosi.
E a conferma di questo, c’è anche il momento che i brasiliani stanno vivendo quest’anno in questa manifestazione: 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta ininfluente hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Insomma, tutto sembra acchittato per una bella vittoria dei padroni di casa.
Come vedere Flamengo-Racing Club in diretta tv e in streaming
La sfida Flamengo-Racing Club è in programma giovedì alle 02:30. In Italia non si potrà seguire da nessuna parte questo match. Per la Coppa Libertadores, infatti, nessuno ha acquisito i diritti.
Comparazione quote
La vittoria del Flamengo è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica e 1.38 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai.
Il pronostico
La vittoria dei padroni di casa non è in discussione. Il Flamengo vincerà questa partita con un ampio margine che gli permetterà di andare a giocare quasi in tranquillità la partita di ritorno.
Le probabili formazioni di Flamengo-Racing Club
FLAMENGO (4-1-3-2): Rossi; Varela, Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl; Gonzalo Plata, di Arrascaeta, Samu Lino; Pedro.
RACING CLUB (4-3-3): Cambeses; Mura, García, Colombo, Balboa; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari, Adrián Martínez, Conechy.