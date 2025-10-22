I pronostici di mercoledì 22 ottobre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 22 ottobre, si chiude la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Atalanta e Juventus

I tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano cerchiato in rosso la data della sfida con il Real Madrid, una delle “classiche” – le due squadre si sono affrontate per ben due volte in finale di Champions League, nel 1998 e nel 2017, entrambe vinte dalle Merengues – che a livello internazionale hanno in assoluto più appeal.

Solo i più pessimisti, tuttavia, potevano immaginare che la truppa di Igor Tudor ci arrivasse con il morale sotto i piedi. La Juventus, infatti, è reduce dalla prima sconfitta stagionale: domenica scorsa è stata surclassata dal Como di Cesc Fabregas (2-0) al termine di una gara in cui si sono salvati davvero in pochi e che ha confermato le difficoltà della Signora in questa prima parte di stagione.

Inizia dunque a surriscaldarsi la panchina sulla quale è seduto il tecnico croato: la Juventus non vince dal 13 settembre, da allora sono arrivati cinque pareggi di fila, striscia terminata con la sconfitta contro i lariani. In coppa serve una prestazione da Juve per provare a limitare quantomeno i danni ed evitare di arrivare al match coi biancocelesti con un umore diverso. In Champions, finora, i bianconeri hanno fatto registrare due pareggi, entrambi rocamboleschi: il 4-4 con il Borussia Dortmund e il 2-2 con il Villarreal.

Questa Juve, afflitta da numerosi problemi, non dà la sensazione di poter fare l’impresa a Madrid, come si evince pure dalle quote dei bookmaker. Il Real, che ha vinto 18 volte nelle ultime 20 partite europee con le italiane, dovrebbe imporsi in un match da almeno tre gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Torna a suonare la musichetta della Champions League alla New Balance Arena di Bergamo. E l’occasione è di quelle buone, per l’Atalanta, per mettere in cascina altri punti e continuare a scalare la classifica del maxigirone. La squadra di Ivan Juric si era sbloccata nella seconda giornata, battendo in rimonta il Club Brugge, ribaltato nell’ultimo quarto d’ora da Samardzic e Pasalic (2-1), e prendendosi una piccola “rivincita” per l’eliminazione subita nella passata edizione della coppa dalle grandi orecchie proprio contro il club belga.

Lo Slavia Praga non vince da ben nove gare europee ed ha perso le ultime 4 trasferte senza segnare. Si può dare fiducia alla Dea in una gara da almeno tre gol complessivi.

• MULTIGOL CASA 2-4 in Athletic Bilbao-Qarabag, Champions League, ore 21:00

Vincenti

GALATASARAY (in Galatasaray-Bodo Glimt, Champions League, ore 18:45)

(in Galatasaray-Bodo Glimt, ore 18:45) ATALANTA (in Atalanta-Slavia Praga, Champions League, ore 21:00)

(in Atalanta-Slavia Praga, ore 21:00) CHELSEA (in Chelsea-Ajax, Champions League, ore 21:00)

(in Chelsea-Ajax, ore 21:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Juventus, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Club Bruges , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Chelsea-Ajax , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Real Madrid-Juventus, Champion League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Francoforte-Liverpool , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Monaco-Tottenham , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-Marsiglia, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Eintracht Francoforte-Liverpool, Champions League, ore 21:00