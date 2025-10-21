Pronostico Real Madrid-Juventus: i Blancos “vedono rosso” contro le italiane

Real Madrid-Juventus è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano cerchiato in rosso la data della sfida con il Real Madrid, una delle “classiche” – le due squadre si sono affrontate per ben due volte in finale di Champions League, nel 1998 e nel 2017, entrambe vinte dalle Merengues – che a livello internazionale hanno in assoluto più appeal.

Solo i più pessimisti, tuttavia, potevano immaginare che la truppa di Igor Tudor ci arrivasse con il morale sotto i piedi. La Juventus, infatti, è reduce dalla prima sconfitta stagionale: domenica scorsa è stata surclassata dal Como di Cesc Fabregas (2-0) al termine di una gara in cui si sono salvati davvero in pochi e che ha confermato le difficoltà della Signora in questa prima parte di stagione.

Inizia dunque a surriscaldarsi la panchina sulla quale è seduto il tecnico croato: la Juventus non vince dal 13 settembre, da allora sono arrivati cinque pareggi di fila, striscia terminata con la sconfitta contro i lariani. In classifica ha perso terreno nei confronti delle due milanesi (il Milan capolista a +4) ed è scivolata al settimo posto, raggiunta proprio dal Como e sorpassata dal Bologna. La sensazione è che Tudor si giochi parecchio nelle prossime due sfide: quella con il Real Madrid al “Bernabeu” ma soprattutto quella dell’Olimpico contro la Lazio in campionato. In coppa serve una prestazione da Juve per provare a limitare quantomeno i danni ed evitare di arrivare al match coi biancocelesti con un umore diverso. In Champions, finora, i bianconeri hanno fatto registrare due pareggi, entrambi rocamboleschi: il 4-4 con il Borussia Dortmund e il 2-2 con il Villarreal.

Blancos imbattuti al “Bernabeu”

Due match decisi nei minuti di recupero: contro i tedeschi era stata la Juventus a rimontare, in Spagna invece Locatelli e compagni si sono fatti riacciuffare a tempo scaduto da un gol dell’ex Veiga.

Il Real, al contrario, in campo internazionale non ha sbagliato un colpo. Prima il sofferto successo sul Marsiglia e poi il 5-0 senza storia nella lontanissima trasferta kazaka con il Kairat. I Blancos, in sostanza, hanno vinto quasi tutte le partite giocate finora, toppando solamente il derby con l’Atletico Madrid. In Liga sono primi a +2 sul Barcellona e vengono dal successo di misura con il Getafe, castigato dal solito Mbappé, a quota 15 gol complessivi tra campionato e Champions. Il “Bernabeu”, insomma, è un vero e proprio fortino per la corazzata di Xabi Alonso, che in stagione ha sempre vinto davanti al proprio pubblico.

L’allenatore basco contro la Juve dovrebbe tornare al 4-3-3, con Vinicius dal 1′ accanto al baby Mastantuono e a Mbappé, con Rodrygo che si riaccomoderà in panchina. In forse la presenza dell’ex Huijsen, probabile assente insieme ai lungodegenti Alexander-Arnold, Carvajal e Rudiger. Nella Juventus sono out Bremer, Cabal, Zhegrova e Miretti. A centrocampo Tudor potrebbe dare un’altra chance al deludente Koopmeiners, mentre in attacco Vlahovic sembra in vantaggio su David.

Come vedere Real Madrid-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Real Madrid e Juventus è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. La vittoria del Real Madrid è quotata invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il precedente più recente è quello del Mondiale per Club: la scorsa estate i Blancos ebbero la meglio 1-0 negli Stati Uniti con un gol di Garcia. L’ultimo scontro in Champions League, invece, è datato 2018: i bianconeri sfiorarono una clamorosa rimonta al “Bernabeu” ma lo storico 3-1 finale non bastò per ribaltare lo 0-3 dell’andata (il match passato alla storia per la strepitosa rovesciata di Cristiano Ronaldo). Rispetto ad allora il divario sembra essersi ulteriormente dilatato tra le due squadre. Questa Juve, afflitta da numerosi problemi, non dà la sensazione di poter fare l’impresa a Madrid, come si evince pure dalle quote dei bookmaker. Il Real, che ha vinto 18 volte nelle ultime 20 partite europee con le italiane, dovrebbe imporsi in un match da almeno tre gol complessivi. Entrambe, infatti, hanno segnato con una certa costanza finora in coppa (7 gol i Blancos, 6 i bianconeri).

Le probabili formazioni di Real Madrid-Juventus

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Huijsen, Militão, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Jr.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic.

La Juventus riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1