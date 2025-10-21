Pronostico Monaco-Tottenham: i numeri confermano tutto

Monaco-Tottenham è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è stato un weekend positivissimo, quello appena passato, per Monaco e Tottenham. I francesi hanno pareggiato in trasferta sul campo dell’Angers – ma avrebbero dovuto vincere per i pareggi di quelle davanti – gli Spurs sono caduti in casa nel finale contro l’Aston Villa. Insomma, male male.

Una gara, questa, che ha quasi una sola certezza, certificata dai numeri che riguardano queste due squadre. Il Tottenham, infatti, ha segnato in 17 delle ultime 18 partite che ha giocato in competizioni Uefa, mentre per quanto riguarda il Monaco solamente una delle ultime 72 gare giocate fuori dai confini nazionali è finita a reti inviolate. Parliamo, insomma, di due squadre che segnano molto, che si divertono, e che possono sicuramente fare lo stesso nella serata di mercoledì.

La certezza della quale parliamo, quindi, è relativa al fatto che tutte e due possono serenamente trovare la via della rete. Cosa che fanno spesso anche in campionato c’è da dirlo e cosa che è successa, pure, in tutte e cinque scontri diretti che ci sono stati nella storia di queste due compagini. Dal 2013 ad oggi 5 volte contro – anche in gare non ufficiali – e sempre a segno entrambe.

Come vedere Monaco-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Monaco-Tottenham è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Entrambe a segno è quasi assicurato, per quello che vi abbiamo raccontato prima. E poi? Il Tottenham ha sicuramente molta più esperienza in campo internazionale rispetto al Monaco che non ha nemmeno Dier, il difensore centrale con un passato appunto Spurs, fuori per infortunio. Del pacchetto arretrato era quello che dava maggiori garanzie. E questa assenza pesante potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Monaco-Tottenham

MONACO (3-4-1-2): Kohn; Caio Henrique, Kehrer, Salisu; Ouattara, Golovin, Teze, Diatta; Akliouche; Fati, Balogun.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Spence; Bentancur, Palhinha; Johnson, Simons, Kudus; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2