Pronostico Feyenoord-Panathinaikos: la prima volta non si scorda mai

Feyenoord-Panathinaikos è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Prima vittoria in Europa League e prima vittoria contro il Panathinaikos. Il Feyenoord nel tardo pomeriggio di giovedì scende in campo con questi due obiettivi. Da prendere a tutti i costi.

La vittoria in campionato per sette a zero nell’ultimo turno permette alla squadra olandese di rimanere in testa alla classifica nel proprio campionato. Ed è arrivato il momento, dopo le sconfitte contro Braga e Aston Villa, di affrontare una squadra decisamente alla portata in questo cammino europeo e quindi da battere, per poter rimanere in corsa. Sì, ci sarebbe ancora tempo e lo sappiamo, ma se le cose non cerchi di aggiustarle subito con il tempo diventa complicato.

Una sola sconfitta nelle ultime sette partite per gli ospiti che, però, in campionato, continuano a perdere terreno. Un pareggio inaspettato nell’ultimo turno contro l’Aris non è un bel segnale. E se pensiamo che l’ultima sconfitta arrivata all’inizio del mese in Europa League, sempre contro una formazione olandese, allora possiamo tranquillamente affermare che è tutto apparecchiato per un’altra debacle. La prima gioia, insomma, non si scorda mai.

Come vedere Feyenoord-Panathinaikos in diretta tv e in streaming

La sfida Feyenoord-Panathinaikos è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Feyenoord è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I numeri e i precedenti ci dicono che è arrivato il momento del Feyenoord. Ma non solo, anche il momento di forma ci spinge a dire che una vittoria dei padroni di casa ci pare quasi sicura. E la quota non è altissima ma assolutamente da prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Panathinaikos

FEYENOORD (4-3-3): Wellwnreuther; Read, Ahmedhodzic, Smal, Bos; Steijn, Targhalline, Valente; Moussa, Ueda, Sauer.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Calabria, Ingason, Touba, Kyriakopuolos; Chirivella, Cerin; Tete, Bakasetas, Zeroury; Swiderski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1