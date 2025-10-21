Pronostico Feyenoord-Panathinaikos: la prima volta non si scorda mai

Feyenoord-Panathinaikos è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Prima vittoria in Europa League e prima vittoria contro il Panathinaikos. Il Feyenoord nel tardo pomeriggio di giovedì scende in campo con questi due obiettivi. Da prendere a tutti i costi.
La vittoria in campionato per sette a zero nell’ultimo turno permette alla squadra olandese di rimanere in testa alla classifica nel proprio campionato. Ed è arrivato il momento, dopo le sconfitte contro Braga e Aston Villa, di affrontare una squadra decisamente alla portata in questo cammino europeo e quindi da battere, per poter rimanere in corsa. Sì, ci sarebbe ancora tempo e lo sappiamo, ma se le cose non cerchi di aggiustarle subito con il tempo diventa complicato.
Una sola sconfitta nelle ultime sette partite per gli ospiti che, però, in campionato, continuano a perdere terreno. Un pareggio inaspettato nell’ultimo turno contro l’Aris non è un bel segnale. E se pensiamo che l’ultima sconfitta arrivata all’inizio del mese in Europa League, sempre contro una formazione olandese, allora possiamo tranquillamente affermare che è tutto apparecchiato per un’altra debacle. La prima gioia, insomma, non si scorda mai.
Come vedere Feyenoord-Panathinaikos in diretta tv e in streaming
La sfida Feyenoord-Panathinaikos è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Feyenoord è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
I numeri e i precedenti ci dicono che è arrivato il momento del Feyenoord. Ma non solo, anche il momento di forma ci spinge a dire che una vittoria dei padroni di casa ci pare quasi sicura. E la quota non è altissima ma assolutamente da prendere in considerazione.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Panathinaikos
FEYENOORD (4-3-3): Wellwnreuther; Read, Ahmedhodzic, Smal, Bos; Steijn, Targhalline, Valente; Moussa, Ueda, Sauer.
PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Calabria, Ingason, Touba, Kyriakopuolos; Chirivella, Cerin; Tete, Bakasetas, Zeroury; Swiderski.