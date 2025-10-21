Pronostico Braga-Stella Rossa: c’è il fattore decisivo

Braga-Stella Rossa è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Braga è una squadra cresciuta moltissimo nel corso degli ultimi anni. I portoghesi, ogni stagione, fanno una coppa europea e hanno iniziato benissimo questa Europa League. Due vittorie in altrettante partite.

Senza nemmeno subire gol. Ed è questo il fattore che nel match contro la Stella Rossa potrebbe decisamente fare la differenza. Un solo punto in due partite giocate per la formazione ospite, sono un bottino che indicano come i serbi non siano decisamente pronti a giocare questo tipo di manifestazioni. Parliamo di un club che ogni anno dà via i prezzi pregiati, o cerca di farlo, e che se in Patria riesce comunque a rimanere a galla, vuoi o non vuoi il livello è quello, fuori dai confini nazionale fa sempre fatica. Inoltre, quella che di solito è la spinta è il calore del pubblico amico, questa volta non ci sarà a dare una mano. E il Braga ne potrebbe approfittare, confermando quanto di buono a livello difensivo ha fatto vedere fino al momento.

Nei cinque scontri diretti che nel corso degli anni ci sono stati tra queste due squadre, in ben tre occasioni il match è finito in pareggio. Una vittoria a testa quando poi si giocava in casa. E il fattore campo, quindi, rimarrà decisivo.