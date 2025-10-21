Pronostico Atalanta-Slavia Praga: occasione d’oro per la Dea

Atalanta-Slavia Praga è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Torna a suonare la musichetta della Champions League alla New Balance Arena di Bergamo. E l’occasione è di quelle buone, per l’Atalanta, per mettere in cascina altri punti e continuare a scalare la classifica del maxigirone. La squadra di Ivan Juric si era sbloccata nella seconda giornata, battendo in rimonta il Club Brugge, ribaltato nell’ultimo quarto d’ora da Samardzic e Pasalic (2-1), e prendendosi una piccola “rivincita” per l’eliminazione subita nella passata edizione della coppa dalle grandi orecchie proprio contro il club belga.

Nella sfida tra nerazzurre, gli orobici hanno tolto lo zero dalla casella delle vittorie, dimenticando così l’orribile serata di Parigi all’esordio, con la Dea strapazzata senza pietà (4-0) dai campioni d’Europa in carica. Il tecnico croato adesso mette nel mirino il secondo successo di fila: lo Slavia Praga è avversario ampiamente alla portata dei bergamaschi e lo ha dimostrato anche tre settimane fa incassando un netto 3-0 in casa dell’Inter, a San Siro. I cechi in classifica hanno un solo punto, frutto del pareggio all’esordio con il Bodo/Glimt (2-2). Slavia che prima d’ora non ha mai affrontato l’Atalanta in una competizione europea. I biancorossi, peraltro, non hanno una tradizione favorevole con le italiane, dal momento che non hanno mai vinto nelle ultime 10 sfide contro club della Serie A, perdendone anzi ben nove in questo parziale.

Dea, occhio a Provod

La sopracitata vittoria con il Club Brugge è l’unica vittoria della Dea nell’ultimo mese: in campionato gli uomini di Juric sono ormai abbonati ai pareggi. Dopo l’1-1 con la Juventus e quello nel derby lombardo con il Como (1-1), i nerazzurri si sono divisi la posta in palio anche con la Lazio (0-0) al termine di un match che non ha riservato grandi emozioni.

“Pareggite” che a quanto pare ha colpito pure lo Slavia Praga: due pareggi (Sparta Praga e Zlin) per la squadra di Jindrich Trpisovsky, a -1 dalla vetta occupata dai rivali cittadini dello Sparta. L’allenatore biancorosso punterà ancora una volta su un Provod ispiratissimo: l’esterno cresciuto nel Viktoria Plzen ha fornito entrambi gli assist che hanno generato i due gol dello Slavia in coppa ed è il migliore per occasioni create (7). Juric farà naturalmente diversi cambi rispetto alla gara con la Lazio: dentro chi è rimasto in panchina o è subentrato domenica scorsa, ad esempio Zalewski, de Roon e Krstovic.

Come vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Slavia Praga è in programma mercoledì alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atalanta, pur reduce da prestazioni sottotono in campionato, dovrebbe approfittare di questa occasione. Lo Slavia Praga non vince da ben nove gare europee ed ha perso le ultime 4 trasferte senza segnare. Si può dare fiducia alla Dea in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Slavia Praga

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstović.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovič; Bořil, Zima, Chaloupek, Hashioka; Dorley, Zafeirīs; Provod, Cham, Kušej; Chorý.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1