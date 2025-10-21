Pronostici Championship 21-22 ottobre: si allunga la striscia vincente

Championship, nel campionato cadetto inglese c’è una squadra che finora non ha mai perso e viene da ben quattro vittorie di fila.

Si riprende immediatamente a giocare in Championship, il campionato cadetto del sistema calcistico inglese. Il Coventry, nello scorso fine settimana, ha portato a casa l’ennesimo successo, battendo 2-0 il Blackburn e regalando altri tre punti a Frank Lampard, tecnico degli Sky Blues. Un filotto impressionante quello di Grimes e compagni, che vincono ininterrottamente da quattro giornate, nelle quali hanno realizzato 14 reti complessive senza subirne nessuna.

Considerando le quattro divisioni più importanti (Premier League, Championship, League One e League Two), i ragazzi guidati dall’ex giocatore e allenatore del Chelsea sono gli unici a non aver mai perso in campionato (6 vittorie e 4 pareggi in 10 turni). Il Coventry continua a subire pochissimo ed a brillare in fase difensiva ma allo stesso tempo segna a ripetizione: nessuna squadra si avvicina, neanche lontanamente, al numero di gol realizzati dagli Sky Blues (29). Di questo passo, insomma, si può sognare in grande. Nel turno infrasettimanale Lampard e i suoi tenteranno di mantenere la vetta della classifica (sono a +1 sul Middlesbrough) nella trasferta di Portsmouth, in uno stadio dove non vincono dal 2011. I Pompeys sono rimasti imbattuti nelle ultime tre giornate – a inizio mese hanno pure battuto il Middlesbrough – ma restano una squadra fortemente discontinua e soprattutto alle prese con numerose assenze: ipotizziamo un comodo successo della capolista in una gara che dovrebbe comunque regalare non poche emozioni.

Le previsioni sulle altre partite

Il Middlesbrough scenderà in campo 24 ore dopo, conoscendo già il risultato del Coventry. Il Boro ha voltato subito pagina dopo l’inaspettata sconfitta di Portsmouth – la prima in campionato – liquidando con non poche difficoltà la pratica Ipswich Town, piegato 2-1 al Riverside.

L’obiettivo dei biancorossi, per continuare a tenere il passo del Coventry, è migliorare a livello di continuità: da agosto gli uomini di Rob Edwards non sono più riusciti a vincere due gare di fila.

Un trend che può essere invertito in casa del fanalino di coda Sheffield Wednesday, reduce da due sconfitte contro Coventry (0-5) e Charlton (2-1) e sprofondato in graduatoria.

Spostandoci in zona playoff, la sfida più interessante è sicuramente quella tra Milwall e Stoke City: i londinesi, al momemto sesti, sognano di sorpassare proprio i Potters, che hanno appena interrotto la striscia di pareggi battendo il Wrexham. Si profila un match molto equilibrato ma i padroni di casa, reduci da due vittorie, dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta. Con ogni probabilità, invece, la paura dominerà l’incontro tra Derby County e Norwich, due squadre in grande difficoltà e con due tecnici “traballanti”: non ci aspettiamo un match movimentato. Equilibrio, infine, anche in Watford-West Bromwich: entrambe dovrebbero segnare almeno una rete.

Championship: possibili vincenti

Milwall o pareggio (in Milwall-Stoke City, martedì 21 ore 20:45)

Coventry (in Portsmouth-Coventry, martedì 21 ore 20:45)

Middlesbrough (in Sheffield Wednesday-Middlesbrough, mercoledì 22 ore 21:00)

La partita da almeno tre gol complessivi

Portsmouth-Coventry, martedì 21 ore 20:45

Championship: la partita da almeno un gol per squadra

Watford-West Bromwich, mercoledì 22 ore 20:45

La partita da meno di tre gol complessivi

Derby County-Norwich, martedì 21 ore 20:45

Comparazione quote

La vittoria del Coventry è quotata a 1.75 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Derby County-Norwich è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

