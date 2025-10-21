I pronostici di martedì 21 ottobre: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 21 ottobre, inizia la terza giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Inter

La terza giornata della League Phase di Champions League vede tra le protagoniste italiane il Napoli e l’Inter, alle prese con due trasferte. La squadra di Conte deve subito cancellare il ko contro il Torino in Olanda, ospite del PSV. Morale decisamente più alto per la truppa di Chivu che dopo avere sbancato l’Olimpico va in Belgio in casa dell’Union SG preso a pallate nella precedente giornata dal Newcastle.

Ad aprire le danze alle 18:45 sarà il Barcellona che dopo la sconfitta contro il PSG deve assolutamente battere l’Olympiacos e magari farlo di goleada per migliorare la differenza reti. La partita di maggiore fascino mette invece di fronte l’Arsenal di Arteta e l’Atletico Madrid di Simeone: per quanto fatto vedere in questo avvio di stagione, i Gunners partono favoriti.

I pronostici sulle altre partite

Si riprende immediatamente a giocare in Championship, il campionato cadetto del sistema calcistico inglese. Il Coventry, nello scorso fine settimana, ha portato a casa l’ennesimo successo, battendo 2-0 il Blackburn e regalando altri tre punti a Frank Lampard, tecnico degli Sky Blues.

Nel turno infrasettimanale Lampard e i suoi tenteranno di mantenere la vetta della classifica (sono a +1 sul Middlesbrough) nella trasferta di Portsmouth, in uno stadio dove non vincono dal 2011. I Pompeys sono rimasti imbattuti nelle ultime tre giornate – a inizio mese hanno pure battuto il Middlesbrough – ma restano una squadra fortemente discontinua e soprattutto alle prese con numerose assenze.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Copenaghen-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Vincenti

NEWCASTLE (in Newcastle-Benfica, Champions League, ore 21:00)

(in Newcastle-Benfica, ore 21:00) ARSENAL (in Arsenal-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)

(in Arsenal-Atletico Madrid, ore 21:00) INTER (in Union SG-Inter, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Olympiacos , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Bayer Leverkusen-PSG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Portsmouth-Coventry City, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSV-Napoli , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Villarreal-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Bayer Leverkusen-PSG, Champions League, ore 21:00