Pronostico Villarreal-Manchester City: sarà la terza volta di fila

Villarreal-Manchester City è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Manchester City nel corso della propria storia ha giocato due volte contro il Villarreal e, in entrambi i casi, ha vinto. E non c’era nemmeno Pep Guardiola sulla panchina e non c’era nemmeno Haaland, quindi parliamo dell’anno 2011-2012. E di cose ne sono cambiate tantissime nel tempo, soprattutto per quanto riguarda gli inglesi.
Se, a questi numeri, ci aggiungiamo anche il fatto che il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime otto partite giocate con squadre dell’Inghilterra, il quadro è completo. Sì, gli spagnoli stanno facendo bene, mostrando carattere e anche delle soluzioni offensive adeguate, ma dietro le cose non vanno benissimo quindi il fatto che il City possa vincere, anche in maniera semplice, questa partita, ci pare scontato.
E contro un attaccante come Haaland, che ha segnato 36 gol nelle sue 32 presenze nella fase a gironi/campionato di Champions League, possiamo tranquillamente affermare che la tutt’altro che chiusa difesa del Villarreal possa riuscire a fare risultato. Ci sono i presupposti, molto forti, di una vittoria esterna. Ma non solo, anche di molti gol.
Come vedere Villarreal-Manchester City in diretta tv e in streaming
La sfida Villarreal-Manchester City è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il segno GOL è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. La vittoria del Manchester City, invece, ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai
Il pronostico
La quota dell’affermazione esterna del Manchester City è così alta che si potrebbe giocare da sola. Ma abbiamo come spiegato prima la possibilità di vedere un match con almeno tre reti complessive. Quindi si potrebbe provare anche la combo esterna con over 2,5.
Le probabili formazioni di Villarreal-Manchester City
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiola, O’Reilly; Nico; Savinho, Reijnders, Fodem, Doku; Haaland.