Pronostico Villarreal-Manchester City: sarà la terza volta di fila

Villarreal-Manchester City è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City nel corso della propria storia ha giocato due volte contro il Villarreal e, in entrambi i casi, ha vinto. E non c’era nemmeno Pep Guardiola sulla panchina e non c’era nemmeno Haaland, quindi parliamo dell’anno 2011-2012. E di cose ne sono cambiate tantissime nel tempo, soprattutto per quanto riguarda gli inglesi.

Se, a questi numeri, ci aggiungiamo anche il fatto che il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime otto partite giocate con squadre dell’Inghilterra, il quadro è completo. Sì, gli spagnoli stanno facendo bene, mostrando carattere e anche delle soluzioni offensive adeguate, ma dietro le cose non vanno benissimo quindi il fatto che il City possa vincere, anche in maniera semplice, questa partita, ci pare scontato.

E contro un attaccante come Haaland, che ha segnato 36 gol nelle sue 32 presenze nella fase a gironi/campionato di Champions League, possiamo tranquillamente affermare che la tutt’altro che chiusa difesa del Villarreal possa riuscire a fare risultato. Ci sono i presupposti, molto forti, di una vittoria esterna. Ma non solo, anche di molti gol.

Come vedere Villarreal-Manchester City in diretta tv e in streaming